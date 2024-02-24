L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2160
Grazie per la valutazione lusinghiera.
Sei un maestro nell'eludere le risposte.
Allora, cosa vuole suggerire?
(Ok.
Per dimostrare qualcosa, bisogna mostrare qualcosa.
Lunedì aprirò un segnale di non sottoscrizione. Poi parleremo.
Basta confrontare.
Nessuno sta dicendo che hai torto.
cambiare gli ingressi al tuo sistema e vedere il risultato
A proposito, anch'io sono interessato.
La realtà è che tu non sai qual è il rumore per il tuo TS.
quindi cambiando i filtri, stai solo cambiando il TS.
Vi suggerisco di chiudere questo thread con l'elaborazione del segnale digitale che non è affatto adatto ai mercati finanziari
Vi sembra convincente?
parole dell'amministratore:
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
no. Ma questo sembra convincente.https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
OK
Il problema della decomposizione in serie di Fourier è che il problema viene risolto di petto, cioè con il rumore.
deve essere prima filtrato e poi decomposto
poi applicare un coefficiente ad ogni frequenza, o un predittore, come si usa qui
e poi rimetterlo insieme
il risultato sarà interessante
In realtà, se qualcuno non lo sa, questo è il filtro EMA( media mobileesponenziale ):
.
sì, benvenuto nell'apprendimento automatico
Sì, benvenuto nell'apprendimento automatico.
Maxim, MO è DSP (elaborazione del segnale digitale)
Quindi è inutile discuterne.
Quante di queste sciocchezze da radioamatore ne hai avuto abbastanza ((
Non funziona per il mercato, non ha mai funzionato e non funzionerà mai.