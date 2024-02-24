L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 905
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Amazon è limitato al 100% da internet. C'è una gamma limitata di server. Soprattutto il server in America, e il vostro server di trading dove....??? E come saranno eseguiti gli ordini dell'UPU gratuito. Lui si blocca, tu diventi isterica e ti lamenti, e ottieni una risposta. Ma ce l'hai gratis..... Quindi. Quando mi ci sono collegato, non potevo nemmeno usare Google. Lì, o devi richiedere il diritto o devi essere registrato da qualche parte. Questo è quello che mi ha fermato.... No amazon. Credetemi sulla parola...
Misha, calmati.
È comprensibile, ma è difficile da controllare. Allora non fa differenza se è a casa o sul server. Avete bisogno di allarmi, avvisi, ecc.
Nessun controllo. Se il robot è scritto correttamente, è GARANTITO aprire una posizione e chiudere la precedente. L'unica cosa che dovete controllare è l'esecuzione, se la comunicazione non era prima del centro dati o cos'altro. Solo la sua performance per controllare .... A volte mi dimentico durante il giorno, poi mi ricordo, guarda, ma ha già chiuso la vecchia posizione ed è già sul lato positivo. È bello da vedere :-)
Misha, calmati.
Sistematevi, tanto per cominciare. L'ho provato, lo so. Max hai provato il server gratuito di amazon????
Cosa ha a che fare con questo? L'ho provato, lo so. Max, hai provato il server gratuito di amazon????
Parlo solo del consiglio di Google, ho sentito parlare di quello di Amazon, ma non credo che sia così male.
Googles è fantastico, puoi scegliere la posizione che vuoi, 100% stabilità, 100% protezione
Ho sentito parlare di quello di Google, di quello di Amazon, ma non credo che sia così male.
Quello di Google è ottimo, puoi scegliere la posizione che vuoi, è stabile al 100%.
Non sto discutendo su quello di Google, ma dimenticate quello che avete sentito su quello di Amazon. Una volta ho collegato ad esso e stordito da freni e risorse troppo limitate che anche la MT non è sufficiente proprio allora, e pensato che in una cosa così importante è meglio pagare lo stesso 300 rubli, ma almeno si può presentare in caso di cosa. In realtà si paga per l'affidabilità, in modo che sia sempre online. È a questo che serve il supporto tecnico. Non si può nemmeno far pagare il PVA gratis. Sono sicuro che hanno qualche clausola di forza maggiore nella loro offerta e probabilmente non sono responsabili della connessione gratuita. Avete un robot che non ha girato e invece di un buon surplus, avete un minus gigante. Ti strapperai i capelli e vorrai aver ascoltato il buon vecchio Mischka che te l'aveva detto. Se avete intenzione di affittare un UPU, è meglio che paghiate almeno una quota minima......
e per passare dati alla linea di comando?
è possibile, ma mi sembra una perversione con possibili insidie perché gli argomenti della linea di comando non sono originariamente destinati a trasferire grandi matrici di dati
È possibile, ma penso che sia una perversione, con possibili insidie perché gli argomenti della linea di comando non sono originariamente progettati per passare grandi serie di dati.
Sì, ho capito, grazie, lo scoprirò. Solo se pretrain fare in python, e da bot inviare piccoli blocchi per il calcolo dei valori attuali, allora forse è ok.
Non sto discutendo su quello di Google, ma dimenticate quello che avete sentito su quello di Amazon. Una volta mi sono collegato ad esso e sono rimasto scioccato dai freni e dalle risorse troppo limitate, che non sono sufficienti nemmeno per MT, e poi è venuta l'idea che in un business così responsabile è meglio pagare lo stesso 300 rubli, ma almeno si può presentare in caso di qualcosa. In realtà si paga per l'affidabilità, in modo che sia sempre online. È a questo che serve il supporto tecnico. Non si può nemmeno far pagare il PVA gratis. Sono sicuro che hanno qualche clausola di forza maggiore nella loro offerta e probabilmente non sono responsabili della connessione gratuita. Avete un robot che non si è girato e invece di un buon surplus, avete un gigantesco meno. Vi strapperete i capelli e desidererete di aver ascoltato il buon vecchio Mischka che ve l'aveva detto. Se avete intenzione di affittare un UPU, è meglio per almeno una quota minima......
Ho pagato per l'affidabilità da n dollari su altri siti di hosting popolari, una cosa di merda è che si riavviano improvvisamente, poi il previsto funziona, differenze da economico no. Specialmente gli hosting speciali, che sono posizionati per i bot - non li raccomando. RuVds ping all'apritore 3 ms, normale. Della sua stabilità non ricordo.
ah, e non puoi passare dati binari sulla linea di comando, cioè devi convertirli in base64 per esempio e poi di nuovo indietro.
utile, senk )