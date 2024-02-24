L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 903
shellexecute + aggiungere un blocco di trasferimento dati in python. tramite mappatura, socket, qualsiasi cosa.
Se volete, potete anche usare un ambiente virtuale se ne avete diversi per diversi progetti.
Tutto questo è un progetto, ma qui sembra pronto all'uso.
Quali sono gli svantaggi?
Quali sono i pro rispetto alla biblioteca esistente? Il vantaggio ovvio è il multilinguismo. Che altro?
Se devo trasferire un bot su una VPN, sarà una seccatura metterne uno sopra l'altro...
Beh, se è un conto in centesimi... allora sì, è un problema!
Se sono nel business con il conto reale per circa 100 Kilobucks, che tipo di VPN?
Set di allenamento e test. Previsione bianca sbagliata, previsione scura giusta. Troppo roseo)
Che ne dite di trasferire i dati alla linea di comando?
Beh, se è un conto in centesimi... allora sì, è un problema!
E se hai un business normale, reale sotto i 100 Kilobak, allora che tipo di VPN?
Una normale, come quella di Google.
Tutti sono passati al cloud molto tempo fa, non si può gestire un business da casa.
Mi chiedevo solo chi fosse stato. Non ho dubbi che lo farò, non sono un programmatore - non è un problema :) non hanno idea di chi lo farà rapidamente
Stavo guardando recentemente - una macchina Windows con un core, 1-2 GB di memoria e un disco (non ricordo quanto, ma abbastanza per tutto) costa da 300 p/mese. È un ronzio, in realtà.
Ci sono anche gratuiti e perpetui, ma ci sono delle restrizioni, e non capisco quanto siano adatti.
Ho un robot da molto tempo sull'UPU per 500 rubli al mese. Ne sono abbastanza soddisfatto.....
Beh, ho due core e 10GB di hard disk già.... Tuttavia, Mtshka si sta lamentando degli indicatori che è troppo lento e blah blah blah. Penso che sia un po' sottodimensionato...
google ti dà 300 sterline per un anno per la prima volta, prendi una configurazione wps per 30-50 sterline al mese, la ottieni gratis per un anno
Si ottiene un anno gratis e poi si va su Amazon e oltre.
Ho una VPN da 300 dollari al mese.
Quindi chi è più efficiente se lavoriamo nello stesso campo? Io guadagno milioni con 500 rubli, tu guadagni 300 sterline...
Beh, questo dipende da voi. Per 10-15 sterline al mese, le possibilità sono già oltre il limite. Ho visto come funziona dai miei conoscenti, ma ci sto pensando solo io. Tuttavia, un sistema per queste cose dovrebbe essere scritto - non si può semplicemente metterlo lì così. Non è a casa, come se qualcuno fosse venuto a guardare.