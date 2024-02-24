L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 899
Per quanto riguarda il ridimensionamento è a Bate l'esponente e un parente diretto di Erlang stesso :))
Ha ha in quanto non riesco a collegare i due nomi, chi è Bate? O la coppia sta riposando o io non so qualcosa...
Comunque, il predittore non è così male (ricontrollato - il bai è rotolato indietro, ma i pantaloncini si sono raddrizzati bene, non come era nello screenshot, ma non male) come pensavo, lo proverò in azione domani dopo aver aggiunto più analogico sul TF superiore.
Acquisto di
Vendere
Alexander_K2 da un altro thread.
Ci sto ancora lavorando, ma non sono sicuro che sia possibile usare R o dll. R e dll non possono digerire e non so come e non voglio lavorare con loro, anche se python non è richiesto (guardando articoli e lavori di old-timers) sempre meno voglia di entrare nel vivo - 500000 pacchetti e l'output è lo stesso del bot su 2 MA
Che shell intendi, se linux, è troppo difficile, qualcosa come rcmd, e se la console del vento, ho scritto - c'è uno sviluppo simile attraverso il mio motore e chiamato tubo, ma in una fase iniziale, se si desidera collegare , drop me una linea.
È Windows, sì. Beh, se ci penso, busso, ma non ho ancora capito se ne ho proprio bisogno.
in linea di principio, c'è una connessione sul git via ZeroMQ e TCP, ma voglio fare il meno possibile di nascosto
In realtà, ho un'idea più ampia - fare una connessione bidirezionale a qualsiasi interprete da console, come Python e R, così sarebbe possibile eseguire MQL anche da loro, e aggiungere caratteristiche grafiche...
troppo per me :) beh, se come prodotto commerciale, ok
R è molto amichevole con Srr, ben documentato, come ho capito R stesso (non il terminale R come è ora) può essere fatto come una DLL per mcl 4/5. Un lavoro di classe mondiale.
godere
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
Grazie!
Ci darò un'occhiata.
hai il tuo graal pronto? con un AI))
beh, è così... siete già oligarchi ))