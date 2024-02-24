L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 901
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, si scopre che è un passatore di informazioni TCP, ed entrambi i lati dell'applicazione dovrebbero essere in esecuzione
Voglio che mt5 sia in grado di inviare comandi python o R direttamente all'interprete, quindi avrebbe una classe:
1. solo un ambiente python installato
2. eseguendo dalla shell mt5 ed eseguendo gli script come nella shell Python. Lo stesso per R.allora la gente si riverserà per sviluppare l'argomento, perché sarà conveniente
Sembra risolvere tutti i problemi di comunicazione di mql4 con diverse lingue. C'è anche un codice per R. Ecco lo schema.
L'intera descrizione è in tre parti:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Approvato:
Perché ZeroMQ?
1.Permette ai programmatori di collegare qualsiasi codice a qualsiasi altro codice, in vari modi.
2.Elimina la dipendenza di un utenteMetaTrader dalla sola tecnologia supportata da MetaTrader (funzioni, indicatori, costrutti di linguaggio, librerie, ecc.)
3.I trader possono sviluppare indicatori e strategie in C/C#/C++, Python, R e Java (per nominarne alcuni), e distribuirli sul mercato tramite MetaTrader 4.
Sfrutta gli strumenti diapprendimento automatico in Python e R per l'analisi dei dati complessi e lo sviluppo di strategie, mentre si interfaccia con MetaTrader 4 per l'esecuzione e la gestione degli scambi.
5.ZeroMQ può essere usato come un livello di trasporto ad alte prestazioni in sofisticati sistemi commerciali distribuiti altrimenti difficili da implementare in MQL. 6.
6.Diversi componenti strategici possono essere costruiti in lingue diverse, se necessario, e dialogare tra loro senza soluzione di continuità su protocolli TCP, in-process, inter-process o multicast.
7.Modelli di comunicazione multipli e funzionamento disconnesso.
Ecco il codice
Sanych, dov'è l'elefante principale?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
Sanych, dov'è l'elefante principale?
Cosa non c'è nei link?
E qui?
In generale, l'esperienza dell'applicazione sarebbe interessante.
Cosa non c'è nei link?
E qui?
In generale, l'esperienza dell'applicazione sarebbe interessante.
c'è
L'ho cercato anche su Google.
sull'esperienza - l'ho fatto io stesso, beh lo scambio via TCP è il più figo di tutti
Ho scaricato questo allegato da 2 link per la mia collezione finoraGrazie!
Beh, si scopre che è un passatore di informazioni TCP, ed entrambi i lati dell'applicazione dovrebbero essere in esecuzione
Voglio che mt5 sia in grado di inviare comandi python o R direttamente all'interprete, quindi avrebbe una classe:
1. solo un ambiente python installato
2. eseguendo dalla shell mt5 ed eseguendo gli script come nella shell Python. Lo stesso per R.allora la gente si affollerà per sviluppare l'argomento perché sarà conveniente
È qui per R. E python è tagliato da R se non puoi aspettare.
Il tuo link, che ho cliccato, era semplicemente mancante.
Questo è disponibile qui per R. E python da R se non puoi aspettare
Accidenti, quando avrete bisogno di trasferire il bot su una VPN, avrete un sacco di problemi a incernierare uno sull'altro
Sanych, dov'è l'elefante principale?
Non c'è bisogno di un elefante nella stanza. La parola chiave qui è Socket.
Aprire MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Inoltre, cercate lì le specifiche C++/C#, e costruite l'interazione.
Nell'esempio di SanSanych, imho, tutto è troppo complicato. Se si concretizza, tutto è molto più semplice.
Ma, in generale, possiamo rendere lo scambio ancora più facile - attraverso file e RAM-Disk. La velocità di scambio è praticamente la stessa, ma non c'è bisogno di dll.
Ho letto un articolo da qualche parte, chiunque crei una potente macchina predittiva sarà l'Anticristo.
quasi...
vuoi dire come questo?
Non c'è bisogno di un elefante nella stanza. La parola chiave qui è Socket.
Aprire MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Inoltre, cercate lì le specifiche C++/C#, e costruite l'interazione.
Nell'esempio di SanSanych, imho, tutto è troppo complicato. Se si concretizza, tutto è molto più semplice.
Ma, in generale, possiamo rendere lo scambio ancora più facile - attraverso file e RAM-Disk. La velocità di scambio è praticamente la stessa, ma non hai bisogno di dll.
l'hanno già fatto in C#, ne sono consapevole
Sono stato in grado di scambiare informazioni con DLL solo attraverso Internet.
E gli MQL di Sanych sono in contanti, il che è molto bello.