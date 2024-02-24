L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 898
Maxim Dmitrievsky, come si risolve questo problema?
In generale, quali sono le opzioni? I pezzi della mela possono essere diversi...
Per ogni ns dell'insieme aggiungere uno o un altro contesto e usare questi contesti in qualche ns di controllo?
Per contesto intendo, per esempio, un link con qualche definizione di base, concetto, predittore e più qualche dato...
Non capisco il problema :)
Quello che Alexey ha espresso è probabilmente risolto solo dall'ottimizzazione...
Ho aggiunto un altro predittore - regressione e di nuovo il modello ci ha visto un senso - qualsiasi cosa gli dai da mangiare, è tutto su...
Obiettivo di acquisto
Sell target - qui le cose vanno peggio - manca la metà delle voci, ma non ce ne sono molte errate.
Fate attenzione alla quasi simmetria degli obiettivi - sembra strano.
Ho trovato un altro metodo di correlazione nel software, come la correlazione a matrice - potrebbe essere più corretto del solito?
Credo di averla trovata...
Acquisto di
Vendere
Ora possiamo andare a letto.
Mi sono divertito e ho fatto una foresta di impalcature, ora puoi fare dei dropout di impalcature individuali :)
L'intero modello può ora prendere fino a 300 mb di spazio su disco, dopo la formazione, e si può anche arrivare fino a un gigabyte
E a cosa serve un tale modello su una storia non addestrata?
Ho aggiunto un altro predittore - la regressione e di nuovo il modello ha visto il punto - qualunque cosa gli si dia da mangiare, continua a salire...
Quindi non si preoccupa di cosa sovrastimare :) ha bisogno di nuovi dati
Non so come caricare nuovi dati nel modello qui, quindi devo trasferirli in MT5, il che è una seccatura... Voglio dire che lo faccio, ma una volta al giorno - per vedere come versa.
Potrei sbagliarmi con il predittore, lo sto ricalcolando ora.
Tutto è perfetto sulla storia e con i dati più semplici, i problemi sorgono sui nuovi dati).
Penso che sia tutta un'invenzione di nuovi sistemi di scala che funzionano in un sistema stazionario e +/- al di fuori di esso, e poi è fregato...
Per quanto riguarda la scalatura è per Bata l'esponente e un parente diretto di Erlang stesso :))