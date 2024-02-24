L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 906

Fratelli!!! Per favore guardate il codice, non capisco perché non emette valori. Non sono forte in MT5 e ho rifatto questo giradischi da MT4. Penso di aver adattato tutto, ma non ci sono informazioni sullo schermo. Per favore. Non dire di no a!!!!
File:
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
Mihail Marchukajtes:
Sei al livello, Misha ....

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)

Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08

Quindi chi è più efficiente se lavoriamo nello stesso campo? Io guadagno milioni con 500 rubli, tu guadagni 300 sterline...


Non ci sono nonne per il freelance?

Se avete domande, non esitate a contattarmi.

 
Renat Akhtyamov:

Non hai delle nonne per il freelance?

Lascia che gli altri guadagnino, come si dice, chi fa quello che fa...

È tutto scritto. Solo una sbirciatina e un accenno. Non c'è bisogno di fare....

[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:

guarda gli errori

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Mihail Marchukajtes:

Te l'hanno detto in russo:


 
Renat Akhtyamov:

Amico, non ho mai capito come correggere un errore del genere.... :-(

[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:

non può caricare l'indicatore ClusterDelta - o si specifica il percorso sbagliato o cosa

 
Maxim Dmitrievsky:

non può caricare l'indicatore ClusterDelta - o il percorso è sbagliato o quello che

Carica tutto, ma avverte sull'array, non so cosa non mi piace, perché l'array è dinamico :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Beh, il fatto che sia dinamico è buono, ma l'impostazione della dimensione giusta per il momento, non ho trovato. Forse dovresti almeno farlo.

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. Ha guardato attentamente il codice. Sarebbe più corretto.
[Eliminato]  
Metà del codice non è commentato, metà delle variabili non sono assegnate a valori, come drawbegin... sta ai sensitivi capire quale dovrebbe essere l'output)
