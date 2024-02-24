L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 900
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
hai il tuo graal pronto? con un AI))
beh è così... siete già oligarchi ))
Naturalmente, Maximko raggiunge sempre il suo obiettivo.
naturalmente, Maximko ottiene sempre il lavoro fatto
)))
questo è tutto... Abbandoniamo tutti i nostri robot, mettiamoci in fila per il robot meraviglia-intelligente.
)))
questo è tutto... lasciamo perdere tutti i nostri robot e ci mettiamo in fila per il robot meraviglia-intelligente.
Sono già a metà strada verso il bunker svizzero con guardie paramilitari, seguendo Alessandro con le sue borse polverose piene di note, non dirlo!
Alexander_K2 da un altro thread
Non posso davvero lavorare con python, devo solo usare python per la visualizzazione e la verifica immediata... Ora sto considerando la possibilità di chiamare la shell python direttamente attraverso winapi e inviare comandi a python dal bot, non so se è possibile. R e dll non digeriscono e non sanno come e non vogliono lavorare con loro, anche se il python non è richiesto (guardando articoli e vecchi lavori) sempre meno voglia di entrare nel vivo - 500000 pacchetti e l'output è lo stesso del bot su 2 MA
Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non per molti sotto forza.
Se volessi usare 10 MA con passo 16 e fare un predittore - per ogni prezzo aperto sopra/sotto una MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MA dall'alto al basso, sarebbe un modello che descrive il mercato.
Ho fatto un piccolo esperimento con l'abbandono di interi modelli (sono dati 10 modelli in totale). Avanti dal 2018.04.01
Senza abbandono:
Ulteriormente segnato con numeri come molti modelli casuali lasciato, il resto è caduto:
Beh, una specie di questo è quello che risulta essere. Probabilmente non è molto rivelatore, dato che il modello si è rivelato abbastanza bene senza dropout. E i modelli sono troppo simili tra loro, il che è male, bisogna rivedere l'algoritmo di apprendimento (la teoria dei giochi per aiutare). Ma è comunque apparsa una certa flessibilità di scelta.
Sembra buono! Fermati a uno (1 modello).
Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non molti possono farlo.
E per quanto riguarda le MA, mi stavo addormentando pensando, cosa succede se prendiamo 10 MA con 16 passi e facciamo un predittore - per ognuno - il prezzo aperto sopra/sotto la MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MA dall'alto al basso del grafico, un tale modello descriverà il mercato?
Non è questo il modo di porre la domanda. Esperimenti, esperimenti... ...perché nulla in teoria è ovvio. In sei mesi ho provato un centinaio di varianti diverse di TS, e fa paura pensarci.
La storia del ramo memorizza un sacco di informazioni su come non fare (e talvolta come fare) abbastanza utili.
Collegarsi con un tale mostro sarebbe utile per molti, ma non molti possono farlo.
Che dire delle MAs, stavo pensando mentre mi addormentavo. Cosa succede se prendo 10 frecce con 16 passi e faccio un predittore - per ogni prezzo aperto sopra/sotto la MA e un altro - numero di MA quando si numerano tutte le MAs dall'alto al basso del grafico, un tale modello descriverà il mercato?
C'era un articolo circa 10 anni fa con un esperimento del genere con MA da 2 a 100.
E credo che si chiami ventola, se non mi sbaglio...
Sembra risolvere tutti i problemi di comunicazione di mql4 con diverse lingue. C'è anche un codice per R. Ecco lo schema.
L'intera descrizione è in tre parti:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Approvato:
Perché ZeroMQ?
1.Permette ai programmatori di collegare qualsiasi codice a qualsiasi altro codice, in vari modi.
2.Elimina la dipendenza di un utenteMetaTrader dalla sola tecnologia supportata da MetaTrader (funzioni, indicatori, costrutti di linguaggio, librerie, ecc.)
3.I trader possono sviluppare indicatori e strategie in C/C#/C++, Python, R e Java (per nominarne alcuni), e distribuirli sul mercato tramite MetaTrader 4.
Sfrutta gli strumenti diapprendimento automatico in Python e R per l'analisi dei dati complessi e lo sviluppo di strategie, mentre si interfaccia con MetaTrader 4 per l'esecuzione e la gestione degli scambi.
5.ZeroMQ può essere usato come un livello di trasporto ad alte prestazioni in sofisticati sistemi commerciali distribuiti altrimenti difficili da implementare in MQL. 6.
6.Diversi componenti strategici possono essere costruiti in lingue diverse, se necessario, e dialogare tra loro senza soluzione di continuità su protocolli TCP, in-process, inter-process o multicast.
7.Modelli di comunicazione multipli e funzionamento disconnesso.
Ecco il codice
Ed ecco il codice per r