L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 892
Questa è più o meno la condizione d'ingresso di base
Bene, ora metti questi segnali sul grafico. Anche la sterlina dollaro se non ti dispiace.... basta mostrare le frecce in quale posto appaiono i segnali....
Ecco i mestieri scambiati
D'accordo, beh, gli scambi effettuati non sembrano buoni, ad essere onesti. Puoi mettere tutto questo in un indicatore a freccia in modo che ti mostri una freccia per entrare? Esattamente la strategia di base. Perché il suo scopo principale è il momento nel tempo. Fate un indicatore, credo che siano 5 secondi, se avete dei codici già pronti. In attesa di.... Non ho bisogno di mandarvi l'indicatore, basta che lo vediate sul grafico. Basta guardare...
Se non conoscete il segnale di base, avrete sempre una voce e non vi darà nulla.
Cosa vuol dire sempre???? Non discutere con l'insegnante... Dicono do.... Come appare questo indicatore con segnali. Dopo di che, analizzerete se è vero o falso. È così che funzionano tutti i TS di classificazione. Semmai. Ma per classificare qualcosa è qualcosa da avere. Ho una strategia di base controtendenza. Il momento migliore per l'analisi è il momento POSSIBILE dell'inversione del mercato, cosa che fanno tutte le strategie controtendenza. Dopo tutto, la più grande tendenza inizia con un piccolo pullback... L'oscurità... Non discutere... Fai un indicatore di freccia...
Ti ho mostrato il codice - sempre, significa che se il prezzo è sopra il 50% e sotto il livello nel canale di Doncian, allora compra, e viceversa, e sarà sempre in forma di indicatore, ma in forma di EA ci sarà una condizione in più - se un affare è aperto allora non entrare nel mercato fino a quando non è chiuso.
Qui abbiamo i primi errori... Ok, allora definiamo il momento dell'attraversamento del marchio dal basso verso l'alto - segnale di acquisto, dall'alto verso il basso - segnale di vendita. Ma solo su una barra. Cioè lasciamo solo il momento di attraversare il marchio 50. Spero che questo avvenga entro una barra?
In realtà, dalla tua regola, una volta che il prezzo raggiunge il 50% dal basso verso l'alto, raggiunge contemporaneamente il fondo di questo livello. Quindi sarà sufficiente attraversare il 50% dal basso verso l'alto per comprare. Al contrario sul contrario.... Ti piace questo piano?
Nel secondo articolo, la genetica e l'enumerazione di un mucchio di parametri sono sostituiti da un unico vettore di valori (input della foresta, predittori), e le uscite sono selezionate in base al numero massimo di operazioni redditizie. È possibile introdurre altri criteri, correggendo la funzione di ricompensa (incluso DD, Sharp Ratio, tutto quello che vuoi).
L'algoritmo ottimizza qualsiasi strategia con una qualità molto alta in pochi passaggi nell'ottimizzatore (di solito 5) (in contrasto con GA e, a maggior ragione, forza bruta). Nell'esempio dato nell'articolo sono secondi. Inoltre, l'aumento del numero di predittori non aumenta significativamente il numero di passaggi di ottimizzazione. Vi consiglio di fare dei test per la vostra Lega delle Strategie in un altro thread. Inoltre, si può arrivare ad algoritmi di ottimizzazione ancora più efficienti per la Lega, basati sull'approccio proposto. L'ottimizzatore regolare può essere scartato come obsoleto, soprattutto senza cross-validazione (wolf-forward), e perde (almeno) in velocità più volte, e in qualità non è migliore. Se sostituiamo la foresta con NS con kfold otteniamo l'analogo di wolf-forward, e molto veloce. Ma finora le mani non ci sono arrivate.
L'informazione reciproca è una misura dell'entropia tra la variabile obiettivo e i predittori, la stessa che hai mostrato nell'immagine come tabella dell'importanza dei predittori. Ma si può semplicemente usare l'eliminazione ricorsiva delle caratteristiche in lasas, e osservare gli errori. Se è così necessario ordinare e rimuovere i predittori non informativi. (decifrazione di google)
Max, sei troppo potente. Ta prima formulare i tuoi pensieri, fino alla fine, e poi inviarli al ramo. Sono stanco di correggere... Continuo a pensare che mi sia stata data una risposta...
Max, ce l'hai. Prima formulate i vostri pensieri fino alla fine, poi mandateli al ramo. Sono stanco di correggere... Continuo a pensare di aver ricevuto una risposta...
non stavo parlando con te) i pensieri vanno più veloci di quanto io possa scrivere
tutto questo potrebbe essere fatto sotto forma di un articolo, ma sono troppo pigro per ora