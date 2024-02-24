L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 869

elibrario:

Ho imparato circa 2 VS in pratica, ed è l'unico modo in cui li uso. Se uso 3 classi (comprare, aspettare, vendere), allora la classe media si verifica molto rapidamente, soprattutto se il neurone di uscita è sigmoide o tangente.
Ma se la regressione... Idealmente è necessario 1 neurone di uscita.

Ogni NS è di 2 classi - long/0, il secondo NS è short/0.

Per sicurezza, ripeto uno dei risultati dell'allenamento NS - questo è ancora un test del 09.17. Viene fuori qualcosa del genere.

Diciamo, più di 0,5 - lungo, meno - 0, ci fermiamo.

 
Maxim Dmitrievsky:

No, uso solo lo scaffolding finora (un ensemble di qualsiasi numero di modelli, su caratteristiche diverse), l'output è medio

molto rapidamente tutto funziona

L'albero è un analogo di TF? Qualcosa mi sembra che non lo sia. Probabilmente è qualcos'altro, ma i risultati sono di solito simili a quelli di NS.
elibrarius:
Allora, l'albero è un analogo del TF? Qualcosa mi dice che non lo è.

Non ne ho idea... è andato a bere bacardi )) ci penserò più tardi

Ho intenzione di provare NS, anche solo la regressione logistica, purché sia veloce, perché è un ambiente multi-agente, molti modelli sono addestrati in una sola volta... ma adatto RL alle mie esigenze

Ho anche molta voglia di usare il clustering e ho pensato a come, ma alglib non permette di ottenere l'appartenenza al centroide su nuovi dati, dovrò prendere una lib diversa da qualche parte
 
Yuriy Asaulenko:

L'input NS è una serie temporale normalizzata. Diciamo che la struttura NS -15-20-15-10-5-1 sta già facendo bene.

Per determinare i lunghi e i corti sono necessari 2 NS.

Se solo si potesse trovare un algoritmo per calcolare la struttura della rete... per renderla sufficiente e ridondante.
 
Elibrarius:
Vorrei trovare un algoritmo per calcolare la struttura della rete... in modo che sia sufficiente e non superfluo.

Non lo so. Nella letteratura classica, solo per intuizione o selezione.

Sono riuscito a farlo dalla terza o quarta volta. Si comincia a sentirli come risultato dell'apprendimento).

 
Maxim Dmitrievsky:

Non ne ho idea... è andato a bere bacardi )) Ci penserò più tardi

Ho intenzione di provare NS, anche solo la regressione logistica, purché sia veloce, perché è un ambiente multi-agente, molti modelli sono addestrati contemporaneamente... ma adatto RL ai miei problemi

Voglio davvero usare il clustering e ho pensato a come, ma alglib non permette di ottenere l'appartenenza al centroide su nuovi dati, dovrò prendere un'altra libreria da qualche parte
La regressione non ha strati nascosti...
Tempo di andare in R, ho provato su alglib NS - decine di volte più lento conta la stessa rete come su R (come un giorno contro 30-60 minuti). Inoltre in alglib massimo 2 strati nascosti, e secondo le vostre osservazioni avete bisogno di 3 conversioni consecutive, cioè 3 strati.
 
elibrario:
Inoltre in alglib massimo 2 strati nascosti, e secondo le vostre osservazioni avete bisogno di 3 conversioni consecutive, cioè 3 strati.

3 strati non sono nulla.(

A proposito, ho sbagliato un po' la struttura del mio NS

era15-20-15-10-5-1

Dovrebbe essere 15-15-20-15-10-5-1. Il primo numero è il numero di ingressi.

 
Yuriy Asaulenko:

3 strati non sono nulla.(

A proposito, ho sbagliato un po' la struttura del mio NS

era15-20-15-10-5-1

Dovrebbe essere 15-15-20-15-10-5-1. Il primo numero - numero di ingressi.

Un totale di 1030 scale non è debole. E quanti dati di input (righe)?

 
elibrario:

Un totale di 1030 scale non è debole. E quanti ingressi (linee) ci sono?

Come? Cosa vuoi dire? L'NS ha 15 ingressi - la prima cifra della struttura NS. L'ingresso è direttamente normalizzato BP - 15 conteggi.

 
Yuriy Asaulenko:

Mi scusi? Cosa vuoi dire? NS ha 15 ingressi - 1a cifra della struttura NS.

Voglio dire quante righe di dati di allenamento (o esempi di allenamento).
Per esempio, 10000 linee di 15 ingressi
