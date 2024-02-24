L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 872

Per favore aiutatemi, penso che molte persone qui abbiano fatto qualche assegnazione di pesi/coefficienti complicata - ho bisogno di risolvere questo problema:

Come creare i rapporti

Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16

Non creerò un nuovo argomento, chiederò qui, forse ci saranno persone intelligenti disposte ad aiutare.

Ho questo problema - dato il valore massimo, minimo e medio del coefficiente e ho bisogno di fare una funzione (codice) che calcoli il coefficiente nell'intervallo da valori minimi a massimi con cambio di accelerazione dal centro al minimo - con rallentamento, e dal centro al massimo con accelerazione, con valori massimi e minimi sono due limiti dove il valore del coefficiente oltre questo intervallo o è uguale al limite di uno dei lati o il coefficiente cambia molto lentamente (se la prima opzione è più complicata).

Graficamente appare così



Come dovrebbe essere messa in codice questa cosa ed espressa come una funzione per cominciare?


Aleksey Vyazmikin:

Per favore aiutatemi, penso che molte persone qui abbiano fatto qualche difficile assegnazione di pesi/coefficienti - ho bisogno di risolvere questo problema:


A seconda dei requisiti del comportamento di questo coefficiente, può essere fatto in qualsiasi forma.

Per esempio come questo:

.

o come questo:

.

o come questo:

.

Potete opzionalmente inserire un offset (su/giù). Comprimere o allungare. Piegarlo ai limiti specificati. O, per esempio, in un punto di inflessione, cambiare il suo comportamento. ecc.

Questi sono semplici esempi illustrativi.

Si possono applicare dipendenze più complesse.

Aleksey Vyazmikin:

Per favore aiutatemi, penso che molte persone qui abbiano fatto dei pesi/coefficienti complicati - ho bisogno di risolvere questo problema:



.

questa è la soluzione al tuo problema.

 
Oleg avtomat:


è la soluzione al vostro problema.

Grazie per le formule, ma non ho idea di come codificarle.

E, l'ultima immagine non è la soluzione, voglio che la curva cambi più fortemente vicino al centro quando si muove dal limite inferiore, poi cambia debolmente a circa 2/3 e poi cambia di nuovo fortemente al limite superiore, cioè non dovrebbe essere lineare.

Aleksey Vyazmikin:

Grazie per le formule, ma non ho idea di come questo possa essere codificato.


Per favore.

Può essere codificato molto facilmente e semplicemente:

   
   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )   k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )   k= Kmin; else
                     k= X/Xcp;



E, l'ultima immagine non è la soluzione, voglio che la curva cambi più fortemente vicino al centro quando si muove dal limite inferiore, poi cambia debolmente a circa 2/3 e poi cambia di nuovo fortemente al limite superiore, cioè non dovrebbe essere lineare.

In questo caso dovete specificare la necessaria legge di cambiamento k(x).

 
Oleg avtomat:

Per favore.

Può essere codificato molto facilmente e facilmente:


Grazie per l'esempio di codice.

Oleg avtomat:


In questo caso dovete specificare la necessaria legge di cambiamento di k(x).

Questo è il punto, non so come fare, una tale funzione con tali caratteristiche. Il suo punto è che il centro - il sistema più stabile, mentre il resto è generalmente un errore accettabile fino a limiti, e oltre - spazzatura, che non è buono.

Aleksey Vyazmikin:

Grazie per l'esempio di codice.

Questo è il punto, non so come fare, una tale funzione con tali caratteristiche. Il punto è che il centro è il sistema più stabile, e il resto è generalmente un errore accettabile fino ai limiti, e oltre questo è spazzatura, il che non è buono.

Questo può essere descritto in molti modi diversi.

Per esempio, così:


.

si dovrebbe guardare a questo solo come un esempio di pensiero

Nella versione finale, le semplificazioni/abbreviazioni necessarie sono fatte e le formule sono ridotte ad una forma relativamente semplice il più possibile.

 
Oleg avtomat:

Questo può essere descritto in molti modi diversi.

Per esempio, così:

.

Sembra fantastico! Ma come tradurlo in un codice comprensibile per i mortali?

 
