L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 872
Per favore aiutatemi, penso che molte persone qui abbiano fatto qualche assegnazione di pesi/coefficienti complicata - ho bisogno di risolvere questo problema:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Come creare i rapporti
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16
Non creerò un nuovo argomento, chiederò qui, forse ci saranno persone intelligenti disposte ad aiutare.
Ho questo problema - dato il valore massimo, minimo e medio del coefficiente e ho bisogno di fare una funzione (codice) che calcoli il coefficiente nell'intervallo da valori minimi a massimi con cambio di accelerazione dal centro al minimo - con rallentamento, e dal centro al massimo con accelerazione, con valori massimi e minimi sono due limiti dove il valore del coefficiente oltre questo intervallo o è uguale al limite di uno dei lati o il coefficiente cambia molto lentamente (se la prima opzione è più complicata).
Graficamente appare così
Come dovrebbe essere messa in codice questa cosa ed espressa come una funzione per cominciare?
A seconda dei requisiti del comportamento di questo coefficiente, può essere fatto in qualsiasi forma.
Per esempio come questo:
.
o come questo:
.
o come questo:
.
Potete opzionalmente inserire un offset (su/giù). Comprimere o allungare. Piegarlo ai limiti specificati. O, per esempio, in un punto di inflessione, cambiare il suo comportamento. ecc.
Questi sono semplici esempi illustrativi.
Si possono applicare dipendenze più complesse.
.
questa è la soluzione al tuo problema.
Grazie per le formule, ma non ho idea di come codificarle.
E, l'ultima immagine non è la soluzione, voglio che la curva cambi più fortemente vicino al centro quando si muove dal limite inferiore, poi cambia debolmente a circa 2/3 e poi cambia di nuovo fortemente al limite superiore, cioè non dovrebbe essere lineare.
Grazie per le formule, ma non ho idea di come questo possa essere codificato.
Può essere codificato molto facilmente e semplicemente:
E, l'ultima immagine non è la soluzione, voglio che la curva cambi più fortemente vicino al centro quando si muove dal limite inferiore, poi cambia debolmente a circa 2/3 e poi cambia di nuovo fortemente al limite superiore, cioè non dovrebbe essere lineare.
In questo caso dovete specificare la necessaria legge di cambiamento k(x).
Grazie per l'esempio di codice.
In questo caso dovete specificare la necessaria legge di cambiamento di k(x).
Questo è il punto, non so come fare, una tale funzione con tali caratteristiche. Il suo punto è che il centro - il sistema più stabile, mentre il resto è generalmente un errore accettabile fino a limiti, e oltre - spazzatura, che non è buono.
Questo può essere descritto in molti modi diversi.
Per esempio, così:
.
si dovrebbe guardare a questo solo come un esempio di pensiero
Nella versione finale, le semplificazioni/abbreviazioni necessarie sono fatte e le formule sono ridotte ad una forma relativamente semplice il più possibile.
Sembra fantastico! Ma come tradurlo in un codice comprensibile per i mortali?
Ciao)
