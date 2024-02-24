L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 873
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ha un aspetto fantastico! Ma come si fa a tradurre tutto questo in un codice che i mortali possano capire?
È altrettanto facile da tradurre
Il campo di variazione dell'argomento X è diviso in sottogruppi richiesti e la corrispondente variazione della funzione K è specificata in essi.
Si presenta bene, come nell'immagine qui sopra, per un particolare intervallo specificato nel problema
Xmin= 0,0;
Xmax= 10,0;
Se si cambiano questi limiti, la bellezza è rotta.
Ma può anche essere fatto in modo generale quando i confini dell'intervallo possono essere cambiati e l'uscita è il valore della funzione richiesta.
Bene, spero che il principio di costruzione sia chiaro e comprensibile.
Buona fortuna.
È meglio così, rimuoviamo l'inutile
.
Buona fortuna.
È possibile amplificare l'effetto del cut-off
.
Spero che tutto sia chiaro e comprensibile.
Buona fortuna.
È possibile migliorare l'effetto del cut-off
.
Spero che tutto sia chiaro e comprensibile.
Buona fortuna.
Grazie!
È troppo presto per parlare di chiaro e comprensibile - dovremo pensarci sostanzialmente!
Chiedo ai moderatori di spostare tutti i post sui coefficienti in questo topichttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 , in modo che non si perdano qui.
Ecco, ho una domanda: perché la tua sfida è apparsa in questo thread?
Non mi dispiace, naturalmente, c'è già molto flubbing in corso, ma è semplicemente interessante. No, non sono nemmeno contrario, solo interesse, niente di più.
Ecco, ho una domanda: perché la tua sfida è apparsa in questo thread?
Non mi dispiace, naturalmente, c'è già molto flubbing in corso, ma è semplicemente interessante. No, non mi dispiace nemmeno, solo interesse, niente di più.
Perché dalle mie osservazioni le persone di questo thread raramente postano in altri thread, il che potrebbe significare che non li leggono.
Questo problema deve essere risolto per l'apprendimento automatico, come immagino che la sua soluzione sia necessaria per l'apprendimento per rinforzo, quindi è rilevante per questo argomento.
Perché la mia osservazione è che le persone in questo thread raramente postano in altri thread, il che può significare che non li leggono.
Questo problema dovrebbe essere risolto per l'apprendimento automatico, come immagino debba essere risolto per l'apprendimento per rinforzo, quindi è rilevante per questo argomento.
E i sigmoidi regolari ecc. non funzionano? E ce ne sono molti in qualsiasi libro di testo.
E quello che non leggono, non lo leggono. A volte, forse.
I sigmoidi standard ecc. non sono adatti? Ce ne sono un sacco là fuori, in qualsiasi libro di testo.
In quale stato dovrei cercarli e controllare se vanno bene? Non ho nessuna conoscenza, sono uno stupido, quindi chiedo alle persone intelligenti.
In quale stato dovrei cercarli e controllare se vanno bene? Non ho la conoscenza - sono uno stupido, quindi chiedo a quelli intelligenti.
Come facciamo a sapere se si adattano? Vi occupate di NS (reti neurali)?
E se non è così, cosa fai? E questo sarà più vicino al tema del MO).