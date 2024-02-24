L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 863
Ci siamo. Quello attuale dovrebbe essere su, ma il prossimo dovrebbe essere giù... Quindi tenete i pugni in alto e pregate....
Un dipinto a olio, come si dice...
Il prossimo acquisto sarà ......
Pittura a olio...
Hai già fatto dei soldi con la Lexus oggi?
Non ancora... Sono solo un piccolo... solo un quid. Cercando davvero di ridurre l'errore sono entrato con un doppio lotto e ho fallito, ma credo che tutto andrà bene alla fine della giornata...
Mi piace quando un'opzione arriva forte... I prossimi 15 minuti saliranno, penso che dovremmo comprare, siamo scesi un po' e possono salire sui pullback...
È ancora lo stesso dipinto a olio...
Credo che torneremo indietro nel prossimo futuro... nella speranza di un pullback ho comprato un'altra ....
Oh, mio Dio!!! L'ho fatto e l'ho fatto, mi chiedo perché i risultati non migliorano... si è scoperto che ho mandato tutti i chip a 1 array ed erano duplicati. Sono stato bloccato per 2-3 giorni a causa di 2 o 3 cifre.
Ora tutto è come dovrebbe essere. Sto passando ai test dimostrativi :)
Stronzate dimostrative. Meglio un micro account o qualcosa di reale. Credetemi, la differenza tra la demo e il reale, anche se la mini e la macro è ancora lì...
Ho bisogno della demo per la messa a punto finale
Li uso da 10 anni ormai :) non scommetto su di loro per niente.È il mio regalo per il compleanno di oggi :) ora è possibile fare una passeggiata
Nessun problema!!!!! Sinceramente e sinceramente mi congratulo con voi per questa festa luminosa nella vita di tutti. Ti auguro buona salute e buone tendenze.....
Grazie! :)
Cosa vuol dire "grazie"? Dovrai...... solo scherzare.... Ma dovrai monitorare il tuo robot. Vedo che sta iniziando costantemente a fare le classifiche giuste. Più precisamente, è chiaro che la crescita è garantita dopo l'ottimizzazione, quindi sono sicuro che andrà bene. Non dimenticare di controllare il conto alla fine....