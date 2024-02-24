L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 874

Yuriy Asaulenko:

Come facciamo a sapere se si adattano? Ti occupi di NS (reti neurali)?

E se non è così, cosa fai? E questo sarebbe più vicino al tema di MO).

Io nel processo di preparazione, per così dire, voglio normalizzare gli obiettivi e dare loro un grado - molto male - spazzatura completa, media - ok, molto buono - anche spazzatura (per rarità).

 
Aleksey Vyazmikin:

Mi sto preparando, per così dire, a normalizzare gli obiettivi e dare loro un voto - pessimo - spazzatura completa, medio - ok, molto buono - altrettanto spazzatura (perché è raro).

Allora, cosa fai? Un campo?

Aleksey Vyazmikin:

In quale stato dovrei cercarli e controllare se vanno bene? Non ho la conoscenza - sono uno stupido, quindi chiedo a quelli intelligenti.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Avete bisogno di una sigmoide logistica (in fondo alla pagina)

sostituite i vostri dati normalizzati da 0 a 1 nella funzione.

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
Yuriy Asaulenko:

Allora, cosa fai? Area?

Sto fantasticando - l'altro ieri sera ho inventato un metodo per selezionare i predittori (per me è il calcolo dei filtri), e voglio provarlo.

Oltre agli indicatori naturali, voglio usare alcuni coefficienti stimati - cosa sarà meglio - non lo so ancora. Forse non è niente e sto delirando, ma lo controllerò...

Maxim Dmitrievsky:

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Avete bisogno di una sigmoide logistica (in fondo alla pagina)

Riempilo con dati normalizzati da 0 a 1.

Grazie - ci darò un'occhiata!

Maxim Dmitrievsky:

Cosa ne fate?

Oleg avtomat:

Cosa devo fare?

Non so, potremmo andare all'Assemblea Nazionale.

bisogno di fare di più per i tic

Maxim Dmitrievsky:

Non so, potresti presentare un NS.

dovremmo fare per i tic...

Capisco...

Beh, qual era lo scopo/concetto originale?

Oleg avtomat:

Capisco...

Quindi qual era lo scopo/concetto originale?

sai, setacciando i flussi di cui Alessandro ha scritto

per ottenere una distribuzione di Poisson dei rendimenti o qualcosa del genere

Maxim Dmitrievsky:

Beh, il vaglio del flusso di cui ha scritto Alesander

ottenere una distribuzione di Poisson dei rendimenti o qualcosa del genere

è in realtà un mucchio di stronzate.

Per capirlo, basta fare una domanda "Perché?" e cercare di dare una risposta ragionevole.

