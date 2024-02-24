L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 874
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come facciamo a sapere se si adattano? Ti occupi di NS (reti neurali)?
E se non è così, cosa fai? E questo sarebbe più vicino al tema di MO).
Io nel processo di preparazione, per così dire, voglio normalizzare gli obiettivi e dare loro un grado - molto male - spazzatura completa, media - ok, molto buono - anche spazzatura (per rarità).
Mi sto preparando, per così dire, a normalizzare gli obiettivi e dare loro un voto - pessimo - spazzatura completa, medio - ok, molto buono - altrettanto spazzatura (perché è raro).
Allora, cosa fai? Un campo?
In quale stato dovrei cercarli e controllare se vanno bene? Non ho la conoscenza - sono uno stupido, quindi chiedo a quelli intelligenti.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Avete bisogno di una sigmoide logistica (in fondo alla pagina)
sostituite i vostri dati normalizzati da 0 a 1 nella funzione.
Allora, cosa fai? Area?
Sto fantasticando - l'altro ieri sera ho inventato un metodo per selezionare i predittori (per me è il calcolo dei filtri), e voglio provarlo.
Oltre agli indicatori naturali, voglio usare alcuni coefficienti stimati - cosa sarà meglio - non lo so ancora. Forse non è niente e sto delirando, ma lo controllerò...
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Avete bisogno di una sigmoide logistica (in fondo alla pagina)
Riempilo con dati normalizzati da 0 a 1.
Grazie - ci darò un'occhiata!
Cosa ne fate?
Cosa devo fare?
Non so, potremmo andare all'Assemblea Nazionale.
bisogno di fare di più per i tic
Non so, potresti presentare un NS.
dovremmo fare per i tic...
Capisco...
Beh, qual era lo scopo/concetto originale?
Capisco...
Quindi qual era lo scopo/concetto originale?
sai, setacciando i flussi di cui Alessandro ha scritto
per ottenere una distribuzione di Poisson dei rendimenti o qualcosa del genere
Beh, il vaglio del flusso di cui ha scritto Alesander
ottenere una distribuzione di Poisson dei rendimenti o qualcosa del genere
è in realtà un mucchio di stronzate.
Per capirlo, basta fare una domanda "Perché?" e cercare di dare una risposta ragionevole.