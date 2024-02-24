L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 864

La barra attuale è saltata, ma la prossima deve essere comprata di nuovo...


 
Vizard_:

Non essere stupido. Chiedi di Liam. Mentre lui è bravo...

Aspetta un attimo. Non è ancora sera....

 
Vizard_:

ok

Meglio aiutarmi a trovare il thread. Lì è stato scritto che l'indicatore dovrebbe iniziare a calcolare la prima barra quando raggiunge lo zero. Devo sempre compilarlo se voglio che funzioni. Non riesco a trovare un tale argomento sul forum :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Cosa intendi per pubblico???? Segnale?

È solo che con una leva 1:1000, non ti dà la possibilità di collegarti al segnale. Penserò a fare 1:100 come ai bei vecchi tempi.....

Non lo vedo affatto.

dice 1 segnale

Clicco su 1 ed è vuoto

 

Stavo facendo i prezzi oggi - una macchina Windows nel cloud con un disco da 10 GB costa ~700-1000 p/mese. Mettete quello che volete, quanto volete.

Una piattaforma niente male per TC. Inoltre, sotto Windows è possibile mettere del software aggiuntivo - R, Python, DLL, ecc.

PS Mi sono imbattuto in una macchina anche per 350r/mese con 1GB RAM, disco, ecc. non ha capito. È tutto scritto in modo molto vago.

 

Interessante articolo di revisione sui modelli di serie temporali

 
Renat Akhtyamov:

non può essere visto affatto

c'è scritto 1 segnale.

Cliccando su 1, è vuoto.

Non c'è molto da vedere. Ieri ho perso l'82% del mio deposito a mano. Perdite...

 
Mihail Marchukajtes:

Non c'è molto da vedere. Ieri ho consegnato a mano l'82% del deposito. Perdite...

Perché usi le mani? Avete un robot. O avevi voglia dell'adrenalina del gioco d'azzardo?
Ho rinunciato al trading con le mani dopo averne perse alcune.
O vuoi l'adrenalina del gioco? A volte ne ho voglia, ma l'esperienza mi dice di non farlo...
 
elibrario:
Cosa fai con le mani? Avete un robot. O volevi un po' di adrenalina dal gioco d'azzardo?
Ho rinunciato al trading con le mani dopo alcune di queste perdite.
O vuoi l'adrenalina del gioco? A volte ne ho voglia, ma l'esperienza mi dice di non farlo...

Immaginatelo. Ero seduto ieri mattina e ho ricevuto un segnale che era un errore e sono stato trascinato in un negativo, e quando le cose non vanno a modo mio perdo il controllo e le cose diventano brutte come risultato. Comunque... OOPS. Ho anche spento l'EA sul VPS e ho perso un tale segnale di cioccolato oggi. Mi sto strappando i capelli :-(

 
Vizard_:
# Guarda, l'usignolo #
Cantando la stessa canzone...

Sì, lo sai. Anche a me sembrava strano. Ma la verità è che lei è così figa :-(

Il primo segnale mi ha messo fuori combattimento :-(


