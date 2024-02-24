L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 763
È possibile fare come ho descritto sopra? So che ci sono comitati di reti, ma non ho mai lavorato con loro. E suppongo che la formazione debba essere fatta in parallelo... O è possibile fare ciascuno separatamente? Cosa ne pensate?
Sì tale cosa ha un posto, è un comitato, ma abbastanza ogibike nella formazione con una griglia e il risultato finale non è costretto ad aspettare (peggiorare). Più elementi ci sono nel sistema e più è inaffidabile. il sistema dovrebbe essere più semplice.... Ma in generale questo approccio può anche essere. Non infrange nessuna legge seria nel networking, aumenta solo la probabilità di errore a causa di un gran numero di elementi.
5 reti devono essere addestrate in modo che tutte e 5 siano addestrate correttamente. Se una delle 5 reti va male, può influenzare l'intero risultato. Si può fare, ma cercherei di ridurre il numero di ingressi...
Se i dati di input sono molti 1000 per una risposta e non abbastanza 1000 esempi del genere, allora molto probabilmente la significatività delle variabili nell'esempio è molto debole e rumorosa. Personalmente uso da 10 000 esempi, e l'algoritmo Random Forest è abbastanza buono per gestire un tale numero. E rispondendo alla tua domanda sull'invio dei risultati di 5 griglie alla sesta griglia, sì, è possibile allenarsi in questo modo. Ma anche qui possiamo adottare un approccio diverso, basta mettere l'importanza di queste 5 griglie sulla scheda. cioè una sorta di previsione cumulativa da utilizzare. e ancora una volta, pensare attentamente ai dati di input.
grazie per la spiegazione... Penserò...
Michael, non distruggere l'anima degli ortodossi... Fare il Graal velocemente. Non ce la faccio più...
A proposito del lavoro sulle serie temporali di uno scienziato di dati finanziari
Può essere utile a qualcuno. Per coloro che hanno un account Kaggle
Numerai sta dando via 1 milione di dollari in Numeraire agli utenti di Kaggle.
Visita numer.ai/airdrops per richiedere 30 NMR (~$500) collegando il tuo account Kaggle.
Ho ricevuto anch'io quel messaggio. La sfumatura è che questi token NMR pagheranno a pezzi per mesi, e il prezzo di NMR sta scendendo.
E il conto kaggle deve essere più alto di un antipasto.
p.s. C'è un sacco di confusione in corso al numeraire. Oppure i risultati inviati poche ore prima della fine del concorso si rifiutavano di essere accettati e rimanevano non elaborati. Altrimenti un modello basato su un insieme di predittori scelti a caso diventerebbe improvvisamente "non originale" anche se la probabilità di non originalità è quasi nulla. Anche le probabilità non sono così chiare, a volte tutti perdono subito.
Sembra che due volte all'anno organizzino un aggiornamento della vetrina, tutti corrono a comprare i loro gettoni e li perdono in scommesse. E così gira e rigira.
Infatti, il Graal è diverso per ognuno, io ho trovato il mio. Ora sto cercando degli investitori, perché non voglio spendere soldi qua e là. Creerò un conto PAMM, quindi siete i benvenuti. Non devo fare nulla. Dobbiamo avere i soldi :-)
Guardate, ieri ho fatto un conto fino alla gola. Quindi stai tagliando e tagliando e tagliando a spese dei commerci, e poi bam!!!! E il secondo turno. Due transazioni hanno messo il mio conto in rosso solo perché un figlio di puttana che vedo nello specchio la mattina ha deciso di sovraccaricare gli stop e non ha addestrato l'IA sui nuovi futures .... È ancora lo stesso modello addestrato da chissà quando
Semyon Semyonych.....
Infatti, il Graal è diverso per ognuno, io ho trovato il mio.
Sono d'accordo. Un grande detto.
Suggerisco un po' di preghiera e di rattoppare i sacchi di denaro mentre il mio graal viene testato (molto lentamente senza la GPU)
:))
Ai test.... buttiamoci nella mischia.... vedere cosa succede....