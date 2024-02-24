L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 714

Renat Akhtyamov:

sarà

C'è un modo per alimentare questo MA in una rete neurale per l'analisi o non ha senso?

Ancora una volta, ognuno ha il suo Graal, duramente conquistato e agognato. Se l'hai trovato, usalo. Perché infilarlo dove non è necessario?

C'è solo un grailer qui - io.

 
Alexander_K2:

Alexander, tutti hanno già un graal nel loro terminale, e io gliel'ho mostrato.

La questione è chi e quanto può spremere da esso.

 

Intensità delle quotazioni in tick per AUDCAD (grafico di destra)

Finestra di osservazione = 8 ore, frequenza di lettura = 2 sec.

Finché non si trova una persona che sappia lavorare con l'intensità, nessuna rete neurale potrà mai prevedere.

 
La previsione e la classificazione non è il trading. Anche con dati di addestramento soddisfacenti, portarli tutti nel trading non sarà facile. Questa è la differenza tra teoria e pratica...
 

L'autore del thread nel suo blog ha descritto un esperimento in cui prevedeva 18 punti di vantaggio. E per ognuno ha fatto una previsione separata con un sistema MO diverso (foresta di gbm, credo).

Non è meglio prevedere tutte le uscite di un sistema (foresta/NS) in una volta sola?
Capisco che per avere 18 uscite si dovrebbe avere anche un mucchio di neuroni negli strati nascosti e il calcolo sarebbe lungo. Ma calcolare 18 sistemi separati è probabilmente ancora più lungo?

A proposito, dove è sparito?
elibrario:

L'autore del thread nel suo blog ha descritto un esperimento in cui prevedeva 18 punti di vantaggio. E per ognuno ha fatto una previsione separata con un sistema MO separato (credo che fosse da gbm).

Non è meglio prevedere tutte le uscite in una volta sola con un sistema (foresta/NS)?
Capisco che avendo 18 uscite dobbiamo avere molti neuroni negli strati nascosti e il calcolo sarà lungo. Ma per calcolare 18 sistemi individuali, forse anche di più?

A proposito, dove è sparito?

Ho visto il suo monitoraggio dal vivo da qualche parte, con rendimenti bassi, ma sembra funzionare.

tutto sommato niente di molto interessante.

 
Maxim Dmitrievsky:

ha un monitor dal vivo da qualche parte, con rendimenti bassi, ma sembra funzionare.

niente di interessante

Beh, il blog è molto interessante...

La domanda era - "Non è meglio prevedere tutte le uscite di un sistema (foresta/NS) in una volta sola?"

E in generale, quali sono i pro e i contro di calcolare N uscite con un sistema e N sistemi con 1 uscita ciascuno.
 
Mihail Marchukajtes:
Previsione e classificazione non è il commercio. Anche se si ottengono dati di allenamento soddisfacenti, non sarà facile fare trading. Questa è la differenza tra la teoria e la pratica.

Come io e un paio di altri partecipanti lo abbiamo ripetuto più di una volta, ma l'attenzione di tutti è concentrata sulla prossima libreria grafica (pacchetto, configurazione dei parametri), come prima su un altro miracolo-industriale in stile JMA e così via.

Quelli a cui non crescono le mani... Hanno capito da tempo che non si può ottenere una precisione di previsione superiore al 55% per 1 min, mentre normalmente è 52-53% e la correlazione con (Close-Open) la candela successiva è circa 0,05 (R^2 = 0,0025), inoltre questa previsione è molto rumorosa, mentre la media distrugge tutti i vantaggi, ma questa è la realtà, la verità a cui bisogna adattarsi. Personalmente non so ancora come(((( nessuna strategia put viene fuori.

elibrario:
Beh, il blog è molto interessante...

La domanda era: "Non è meglio prevedere tutte le uscite in una volta sola con un sistema (foresta/NS)?

E in generale, quali sono i pro e i contro di calcolare N uscite con un sistema e N sistemi con 1 uscita ciascuno.

Beh, non ha senso, perché la NS dovrebbe funzionare bene nello spazio multidimensionale e dividersi in qualsiasi numero di classi.

è meglio non dividere nulla in classi ed etichette

in questo modo, il processo di apprendimento sarà più corretto, ma più difficile da attuare

regole di q-learning

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&amp;v=ZkZQwKizgLM

Posso scaricare altri video di formazione ed esempi in python per chi è interessato


