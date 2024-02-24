L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 709

Nuovo commento
[Eliminato]  
Alexander_K2:

A proposito, posso indovinare cosa significano i suoi livelli.

In questo momento sto letteralmente correndo su tutti i fumi, immerso nel sudore.

Se è quello che penso che sia, allora è davvero una cosa di intensità di trading, e lui non lo mostrerà mai. Se si capisce da solo, naturalmente :)) Scusa, Rena...

è molto difficile indovinare qualcosa quando tutto è nascosto e in più non hai la padronanza del mataparat )))) quindi non contare nemmeno su di me per svelare qualcosa lì, ho i miei scarafaggi in testa...

Posso capire se sono fortemente sotto pressione, è per questo che scrivo sempre - non posso percepire tutte queste cose senza risultati e specifiche.

Non capisco senza alcune specifiche e risultati.

 
Maxim Dmitrievsky:

Non è uno screenshot, è un ceppo.

 
Renat Akhtyamov:


Forse hai bisogno dell'aiuto di un fisico? E non un fisico qualsiasi! Spiegare il fenomeno, per così dire... Il codice, andiamo! E io do la spiegazione più chiara per tutti gli svantaggiati.

 
Renat Akhtyamov:

vendere/acquistare

La procedura guidata non vuole finire

Pensavo che High and Low...
 
Alexander_K2:

Forse hai bisogno dell'aiuto di un fisico? E non un fisico qualsiasi! Spiegare il fenomeno, per così dire... Il codice, andiamo! E io do la spiegazione più chiara per tutti i diseredati.

Signori, leggete attentamente i miei post, tutti i segreti sono lì.

Non ci sarà nessun codice.

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov:

OK, le buste hanno un po' più di errore... ma è fondamentalmente la stessa cosa

dai confini si cammina abbastanza bene, sono d'accordo con questo.

 
Maxim Dmitrievsky:

OK, le buste hanno un po' più di errore... ma è fondamentalmente la stessa cosa

dai confini che hai abbastanza bene, sono d'accordo con questo

Maxim, guarda i volumi di scambio.

[Eliminato]  
Alexander_K2:

Maxim, dai un'occhiata ai volumi di scambio.

Sì, sembra essere vero :) ma non uso le idee degli altri, quindi va bene, sono solo curioso.

 
Renat Akhtyamov:

Signori, leggete attentamente i miei post, tutti i segreti sono lì.

Non ci sarà nessun codice.

Mostra il lato destro del grafico dei prezzi nella stessa scala con rientro...

 
Maxim Dmitrievsky:

OK, le buste hanno un po' più di errore... ma è fondamentalmente la stessa cosa

dai confini si cammina abbastanza bene, sono d'accordo con questo

la busta è cosa?
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3399
Nuovo commento