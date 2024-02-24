L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 712
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Comunque, ecco la linea di fondo, penso che la linea di testa sia sufficiente.
Non capisco... Perché ci prendono per idioti qui?)
Mi hai preso in giro?
BUONE FESTE!!!))))
Non capisco... ci prendono per idioti qui :))
Sovrapposti in Photoshop - 1 in 1.
Può pensare di essere un idiota, ma si è guadagnato una reputazione (adeguata).
Sovrapposti in photoshop - 1 in 1.
Potrebbe reggere per gli idioti - ma si è fatto una reputazione (appropriata).
Tacchino regolare!!!!
Ecco un'opinione esterna:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Maxim Dmitrievsky, 2018.02.22 21:31
Ho un errore nelle buste un po' di più diciamo... ma in generale è lo stesso
Dai confini si cammina abbastanza bene, sono d'accordo con questo
L'ho photoshoppato - è 1:1.
Può pensare di essere un idiota - ma si è fatto una reputazione (adeguata).
Sì, puoi vederlo con i tuoi occhi :)
Il solito tacchino!!!!
Ed ecco un'opinione esterna:
Va bene, basta con le battute. Nessuno è interessato ai tacchini ordinari in questo thread. Ha causato solo alcune pagine di flub ((
Ma ci sono delle buste e qui c'è il CMA...
E ora le reti neurali:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Vizard_, 2018.02.22 19:46
Come si fa il confronto?Il CMA regolare ha fatto tutti!!!
Il solito tacchino!!!!
Ed ecco un'opinione esterna:
non citare il mio parere esterno qui per sostenerlo, sei un bugiardo e un allagatore, come ho già scritto un paio di settimane fa in un altro thread
Non citare la mia opinione esterna qui, sei un bugiardo e un allagatore
Maxim, diciamo che non è il CMA ma un altro indicatore...
Ma è un semplice MA...
Il paradosso dell'intelligenza
Buona fortuna a tutti!
Eh, il mio occhio ubriaco non l'ha capito ieri... Ho pensato: come potrei? Perché ho il Graal.
Suggerisco ai moderatori di pulire il thread.
E sì, la sete delle persone è inestinguibile, non importa quanto siano intelligenti. L'abbiamo visto tutti ieri.