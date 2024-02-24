L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 715
Io e un paio di altri collaboratori lo abbiamo ripetuto più di una volta, ma l'attenzione di tutti è concentrata su un'altra libreria graal (pacchetto, configurazione dei parametri), proprio come prima su un altro miracolo-industria stile JMA, ecc.
Quelli a cui non crescono le mani... Hanno capito da tempo che non si può ottenere una precisione di previsione superiore al 55% per 1 min, mentre normalmente è 52-53% e la correlazione con (Close-Open) la candela successiva è circa 0,05 (R^2 = 0,0025), inoltre questa previsione è molto rumorosa, mentre la media distrugge tutti i vantaggi, ma questa è la realtà, la verità a cui bisogna adattarsi. Io personalmente non so ancora come fare(((( non ho una buona strategia.
Vedete, ciò che conta qui è l'approccio al mercato nel suo insieme. Se è giusto, il TS non richiederà molto tempo per essere implementato. Leggete il mio articolo..... il suo punto principale è quello di mostrare l'approccio al mercato..... Se ci si avvicina correttamente, si può ottenere un vantaggio piuttosto interessante. E quelli che si buttano agoldelo sulla citazione come su BP instabile...... Tendono a rimanere con quello che avevano all'inizio. Bisogna avere una visione più ampia del mercato. Vedi cosa sono le opzioni, come si formano le aspettative, come vengono successivamente negoziate e come reagisce il prezzo in seguito. Questo mi sembra uno degli approcci più corretti.... IMHO
Che è esattamente quello che avevo bisogno di provare. Questo è l'OOS del primo febbraio. Il numero di scambi è inferiore a 60 e la curva di equilibrio non ha visto un granché. Incredibile felicità. Servono altri test...
Ed eccone uno con uno stop di 500 pips....
E qui ho rimosso i segnali "Non so" e ho lasciato SOLO i segnali di cui l'IA è completamente sicura. È una bella foto. Ed è tutto su OOS, nel caso non l'avessi ancora capito....
Quindi chi ha il graal lì????????!!!!! Servono più test.....
Peccato che si sia rivelata una trama di allenamento. Lo sto rifacendo ora.... Vediamo come va...
Ma qui ho rimosso i segnali "non so" e ho lasciato SOLO i segnali di cui l'IA è completamente sicura. È un'immagine burrosa. Ed è tutto su OOS, nel caso non l'avessi ancora capito....
Per quanto mi ricordo, lo stesso Reshetov ha detto di fare così - usare solo i segnali di cui il modello è sicuro. È passato anche a un comitato di due modelli per ottenere un classificatore ternario con loro. Avresti dovuto abbandonare i segnali di "non so" fin dall'inizio.
Io... In questo momento sto allenando un modello con OOS a partire dall'inizio di febbraio, vediamo come va questo mese...
Non così roseo come il post precedente, ma 100% OOS
E questo senza lo stop....
Mihail Marchukajtes:
In questa modalità di tester e di ottimizzazione, non è possibile utilizzare stop e take, o aprire/chiudere/cambiare trade nel mezzo di una barra. Tutte le operazioni di trading nell'Expert Advisor dovrebbero essere eseguite solo all'inizio della barra.
Il terminale deve essere collegato al server di trading per tutti i giorni di trading senza interruzione, al fine di raccogliere la corretta cronologia delle barre. Se il terminale è spento e perde alcune barre, scaricherà i dati dal server di dealing. E trattando nel 95% dei casi non dà nulla invece di un vero ohlc.
Qualsiasi violazione di queste regole porterà ad un risultato sbagliato.
Meglio trasferire la strategia su MT5, lì testa in modo abbastanza veritiero in modalità real ticks.
Come una vecchia tradizione, è possibile utilizzare tickstory per inserire tick reali dal broker Dukascopy in MT4, quindi il test sarà molto più credibile.
Lavoro solo sulla prima barra. Quindi i risultati del tester sono affidabili.... 100%
L'ho letto, è assurdo come il tuo post.
Oh, bene. La critica è in grande considerazione..... Vai così.....
Dimmi, cosa c'è di così ridicolo nel mio post? Cosa c'è che non va????
Michail, come sono finiti gli esperimenti di entropia/non entropia?