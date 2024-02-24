L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 707

Maxim Dmitrievsky:

avete uno screenshot delle ultime quotazioni di eurobucks per qualsiasi tf?

screenshot sopra
Renat Akhtyamov:
screenshot sopra

Non è uno screenshot, è un ceppo.

In breve, prendete una busta con un'impostazione come questa e non preoccupatevi.


 
Renat Akhtyamov:

Mago, non sono qui per vantarmi.

Mostro solo come dovrebbe essere, come variante.

Quindi non ce l'hai fatta? È quello che vorresti che fosse?

 
Vizard_:

Quindi non ha funzionato per te? E tu vorresti che fosse così?

Sì..,

è solo che la domanda e la risposta sono le stesse...

 
Maxim Dmitrievsky:

In breve, prendete le buste con circa queste impostazioni e non preoccupatevi.

Bene, prova a scambiare quel tipo di immagine del segnale
 
Renat Akhtyamov:

Sì..,

Basta fare una domanda del genere e dare la stessa risposta...

Beh, mettete il tacchino fuori per qualche minuto, perché non vi fate la figa? Il rispetto per i ragazzi vale molto. Si mette sempre fuori il numero dell'articolo e così via...

Renat Akhtyamov:
Beh, prova a scambiarlo

Bene, tutti fanno trading sicuro nel piatto, e perdono anche con successo nel trend

 
Maxim Dmitrievsky:

In breve, prendete le buste a circa queste impostazioni e non preoccupatevi.


Tiene conto dell'intensità nei calcoli, le buste non sono valide.

 
Vizard_:

Beh, metti fuori il tacchino per un paio di minuti, non essere così idiota. Il rispetto dei ragazzi vale molto. Sempre fatto...

no
