L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 653
Per favore, abbiate fede e per accelerare il processo di consegna del progetto aiutatemi:
scrivere un programma per convertire archivi di tick da qualsiasi broker
Magicamente mi sono imbattuto nel concerto di Garik Sukachev e il convertitore in qualche modo si è ispirato e scritto sotto di esso.
Aggiungi Garik alla lista dei beneficiari del tuo progetto :)
Ecco lo script MT5 in atache, devi lavorarci come segue
Per prima cosa, create una tabella con le zecche.
1) Avviare la MT5, connettersi al proprio broker (o al server MetaQuotes-Demo e creare un conto demo proprio lì nel terminale)
2) Vai su View -> Symbols. Trova il simbolo desiderato nella tabella e cliccaci sopra con il mouse in modo che il pannello in basso a destra mostri i suoi dettagli
3) Vai alla scheda "ticks", seleziona le date, la modalità "all" o "bid/ask", poi il pulsante "query" e poi il pulsante "export" in fondo alla finestra. Otterrai un file csv con i ticks.
Se avete la vostra fonte di zecche, allora basta fare un file csv esattamente nello stesso formato di mt5 -
Le prime due colonne sono obbligatorie.
Bid e Ask possono essere lasciati vuoti (significa valore passato invariato).
L'ultimo e il volume che non uso nello script (i broker raramente li riempiono del tutto), non li creano e li riempiono.
Se avete già creato un file csv, salvatelo in C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, altrimenti lo script non vi accederà in MT5
Sempre in MT5, vai al menu File - apri cartella dati
. Poi vai alla cartella MQL5/Scripts
In questa cartella salva il file TicksDiscrInt.mq5 dall'attacco qui
Riavvia MT5, dovrebbe compilare e mostrare lo script nel navigatore
Apri qualsiasi grafico, trascina lo script dal navigatore per lanciarlo.
Cambia i parametri lì - il nome del file di ticks, il nome del nuovo file convertito, l'incremento in msec (1 sec = 1000), il delimitatore csv (valore predefinito nelle impostazioni della scheda), e il numero di decimali nei prezzi nel nuovo file.
Aspetta che l'icona dello script scompaia dall'angolo superiore del grafico dei prezzi, fatto. Il nuovo file scv sarà nella stessa directory ...\Terminal\Common/ Files
Atacha ha anche un archivio con file scv con tick, e file csv convertito con incrementi di 789 msec come esempio.
Ho avuto molti problemi con questo indicatore, mentre gli ho aggiunto dei livelli, sotto forma di una BB su un semplice CK. Sembra meglio renderlo esponenziale, il che lo farebbe reagire meglio, e non è necessario alcun aryma. E potremmo finalmente fare un bot e vedere come reagisce.
Esattamente lo stesso principio può essere usato per ottenere segnali per prevedere 1 strumento, non 2 come qui, è conveniente ottenere segnali per la regressione MOs, a proposito
Quindi, eccoci qui! Ho una versione funzionante e gratuita di TS pronta a partire. Tasche, tasche pronte! Non sto scherzando.
Ho avuto molti problemi con questo indicatore, mentre gli ho aggiunto dei livelli, sotto forma di BB su un semplice CK. Sembra meglio renderlo esponenziale, il che lo farebbe rispondere meglio, e non è necessario alcun aryma. E potremmo finalmente fare un bot e vedere come reagisce.
Esattamente lo stesso principio può essere usato per ottenere segnali per prevedere 1 strumento, non 2 come qui, è conveniente ottenere segnali per la regressione MOs, a proposito
Non è un BB lì, ma un calcolo leggermente diverso della varianza. Ma anche questo indicatore è molto buono. Vivat, Maxim - sei sulla strada giusta, ma hai ancora del lavoro da fare.
Ci siamo! Ti devo una versione funzionante gratuita del TC. Tasche, tasche pronte! Non sto scherzando.
Non è il BB lì, ma un calcolo leggermente diverso della varianza. Ma anche questo indicatore è molto buono. Viva, Maxim - sei sulla strada giusta, ma hai ancora del lavoro da fare.
Beh, per calcolare il modello uso già gli incrementi presi con ritardi esponenziali:) e poiché la serie di uscita è quasi stazionaria, il BB dovrebbe fare lo stesso
Ci siamo! Ti devo una versione funzionante gratuita del TC. Tasche, tasche pronte! Non sto scherzando.
Beh, per calcolare il modello uso già gli incrementi presi con ritardi esponenziali :) e poiché la serie di uscita è già quasi stazionaria, il BB dovrebbe fare lo stesso
Comunque, questo modo è corretto e ingegnoso. Ho solo bisogno di andare fino alla fine. Dov'è Michael l'insegnante? Perché non si unisce alla ricerca sfrenata dell'oro? Andato, completamente andato... Impigliato nella rete neurale... È ora di pagargli la cauzione!
Elaborare i dati. Emette sia boxplot che belle curve in colonne.
Con passo fisso, dove 1 curvilineo = larghezza della finestra (12k o quello che avete)
La "stazionarietà" non è rigorosa e galleggerà, la cosa principale non è così)))
Si possono disegnare belle curve in R)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
Mi ricordo, mi ricordo di quel tuo compito. Lo farò in tempo.