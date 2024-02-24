L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 651
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Penso che l'era dei guru del Forex sia nel passato, il babbeo moderno è più sofisticato, sa che un piccolo deposito non si disperde, e uno grande, è necessario spendere molti anni per sviluppare le competenze, al guru ora un babbeo non sta andando, probabilmente meglio cercare investitori in diversi schemi di gestione patrimoniale, PAMM, ecc
Non so perché dovrei andare lì a cercare dei guru).
Ora è di moda che le ditte commerciali chiamino e, se aprite un conto, vi diano un Personal Trainer. Sotto la sua guida aprirai e chiuderai le transazioni e lui ti mostrerà come fare un milione. "E in questo momento l'euro è in una tendenza al rialzo, se apri un conto in questo momento e depositi 100 dollari - ne guadagnerai mille entro il fine settimana, ma devi farlo oggi, sbrigati o perderai un sacco di soldi". In altre parole, i guru rimangono, ma non sono promossi da loro stessi, ma dal centro di spaccio.
Sono consulenti ptushniki, sono pessimi e schifosi, puoi semplicemente dirgli di andare a farsi fottere, è divertente.apri un conto e ti danno del prezzemolo personale, per divertimento
Signori! Studenti e disoccupati! Vecchi e giovani!
Cos'è il panico? Io, per esempio, ho proprio oggi +100% al mio deposito. Vero, su una demo, ma usando le quotazioni in tick di un vero conto NDD.
Non preoccupatevi, Alexander_K e il gatto di Schrodinger faranno tutto e inizieranno a distribuire TS a destra e a manca, come promesso.
Signori! Studenti e disoccupati! Vecchi e giovani!
Cos'è il panico? Io, per esempio, ho proprio oggi +100% al mio deposito. Vero, su una demo, ma usando le quotazioni in tick di un vero conto NDD.
Ho ottenuto un buon risultato, ho provato a metterci dei soldi veri e ho ottenuto un risultato negativo.
Alexander, con tale redditività solo in borsa )Non ti lasceranno lavorare in DT
Signori! Studenti e disoccupati! Vecchi e giovani!
Cos'è il panico? Io, per esempio, ho proprio oggi +100% al mio deposito. Vero, su una demo, ma usando le quotazioni in tick di un vero conto NDD.
Non preoccupatevi, Alexander_K e il gatto di Schrodinger faranno tutto e inizieranno a distribuire il TS a destra e a manca, come promesso.
Come prova in questo momento:
Come prova in questo momento:
Bellissimo.
No way, non è cool - è una lirica, e tu ti PR come un fisico e le tue posizioni stanno perdendo a partire dalle ore 0 nello screenshot, naturalmente ho il tempo di chiudere, ma poi per favore, riferisci allo studio!
Per favore:
Tutto in automatico, niente scherzi, niente imbrogli, niente stop-loss e take-profits idioti.
Per favore, abbiate fede e aiutate ad accelerare il processo di consegna del progetto:
Chi non ha niente da fare - scrivere un programma per convertire archivi di tick da qualsiasi broker. È necessario portare la serie temporale delle quotazioni allo stesso modo. Cioè come se arrivassero ogni 1 secondo. Dovremmo analizzare la colonna con il tempo nel file csv. Se non c'è una nuova citazione in un certo secondo, allora dovrebbe essere interpolata con il valore precedente.
Sono sicuro che questa cosa è necessaria a tutti i commercianti. Fate un buon lavoro!
Per favore:
Tutto in automatico, niente scherzi, niente imbrogli, niente stop-loss e take-profits idioti.
Per favore, abbiate fede e aiutate ad accelerare il processo di consegna del progetto:
Chi non ha niente da fare - scrivere un programma per convertire archivi di tick da qualsiasi broker. È necessario portare la serie temporale delle quotazioni allo stesso modo. Cioè come se arrivassero ogni 1 secondo. Dovremmo analizzare la colonna con il tempo nel file csv. Se non c'è una nuova citazione in un certo secondo, allora dovrebbe essere interpolata con il valore precedente.
Sono sicuro che questa cosa è necessaria a tutti i commercianti. Fate un buon lavoro!
Non sapete cosa state chiedendo. Ora i broker non hanno uno standard unificato per la memorizzazione dei tick, ognuno usa quello che vuole.
Quindi, il parser sarà sempre individuale. Non ce n'è uno universale.
L'unica cosa che si può fare è creare un algoritmo generale per riempire i dati mancanti e scartare quelli troppo frequenti.
Ma l'algoritmo deve accettare dati già preparati, qualcosa come: due array, uno con i tempi, un altro con il prezzo.
Ma di nuovo, alcuni tempi sono in microsecondi, altri in millisecondi. Non esiste un tipo standard che memorizza i tempi inferiori al secondo.
Quindi dobbiamo usare di nuovo ogni altro tipo.