L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 659
Sei tu che cancelli il tempo)))
beh, è un po' come le foto che ci sono dentro )
(vedi post precedente)
nelle immagini, la verticale è logaritmica, cioè i prezzi.
Sì, come si fa a farne uno? Con cosa si fa il logaritmo)
Giusto, colpa di Alexander :)
Sì, come si fa a farne uno? Con cosa si fa il logaritmo)
Lì solo log(prezzo), non dal delta del prezzo
solo Log10 non è visivamente diverso dal prezzo (come per gli incrementi)
Forse ha senso far funzionare i bot su questi grafici :)
Sono appassionato di trading intraday. Aspettare anni per ottenere un profitto è noioso. Il prezzo non cambierà molto in un giorno.
Il logaritmo può essere usato solo per il detrending, come nel tuo caso. Oppure gli outlier possono essere rimossi. Ma gli outlier possono essere rimossi da una radice e si può semplicemente tagliare il livello.
semplicemente Log10 non è visivamente diverso dal prezzo (come per gli incrementi)
Perché il cambiamento di prezzo non è in tempi, ma meno del 10%.
Il registro sugli incrementi ha almeno un certo senso (anche se non capisco cosa)). Il registro dei prezzi non ha alcun senso - lo stesso grafico, ma leggermente appiattito.
Perché combattere con le code, se è lo zeitgeist)).
Io taglio solo gli incrementi per livello, ma qualcuno qui ha consigliato il logaritmo degli incrementi.
Qualcuno l'ha consigliato. Possono avere un obiettivo completamente diverso.
Personalmente adoro le code: più sono, meglio è)))). E tu li combatti con tutto il mondo.))) È divertente.
Detrend, e sedersi, colpire le code, e non devono prevedere nulla.