Nuovo commento
elibrario:
Sei tu che cancelli il tempo)))

beh, è un po' come le foto che ci sono dentro )

(vedi post precedente)

 
Maxim Dmitrievsky:

beh, è un po' come le foto che ci sono dentro )

(vedi post precedente)

Nelle immagini la linea verticale è logaritmica, cioè i prezzi. Alessandro deve averti confuso con il suo logaritmo temporale.
elibrario:
nelle immagini, la verticale è logaritmica, cioè i prezzi.

Sì, come si fa a farne uno? Con cosa si fa il logaritmo)

Giusto, colpa di Alexander :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, come si fa a farne uno? Con cosa si fa il logaritmo)

C'è solo log(prezzo), non da delta prezzo
elibrario:
Lì solo log(prezzo), non dal delta del prezzo

solo Log10 non è visivamente diverso dal prezzo (come per gli incrementi)


 
Maxim Dmitrievsky:

Forse ha senso far funzionare i bot su questi grafici :)

Il prezzo è cresciuto molto durante un lungo periodo di tempo. E il logaritmo ha ridotto la forte variazione di prezzo ad una piccola - ad una visione più lineare del grafico.
Sono appassionato di trading intraday. Aspettare anni per ottenere un profitto è noioso. Il prezzo non cambierà molto in un giorno.
Il logaritmo può essere usato solo per il detrending, come nel tuo caso. Oppure gli outlier possono essere rimossi. Ma gli outlier possono essere rimossi da una radice e si può semplicemente tagliare il livello.
 
Maxim Dmitrievsky:

semplicemente Log10 non è visivamente diverso dal prezzo (come per gli incrementi)


Perché il cambiamento di prezzo non è di volte, ma meno del 10%
 
Elibrarius:
Perché il cambiamento di prezzo non è in tempi, ma meno del 10%.

Il registro sugli incrementi ha almeno un certo senso (anche se non capisco cosa)). Il registro dei prezzi non ha alcun senso - lo stesso grafico, ma leggermente appiattito.

Perché combattere con le code, se è lo zeitgeist)).

 
Yuriy Asaulenko:

Il registro degli incrementi ha almeno un certo senso (anche se non capisco cosa)). Il registro dei prezzi non ha alcun senso - è lo stesso, ma è un po' appiattito...

Ho semplicemente tagliato gli incrementi per livello, ma qualcuno qui ha consigliato di usare il logaritmo degli incrementi.
 
Elibrarius:
Io taglio solo gli incrementi per livello, ma qualcuno qui ha consigliato il logaritmo degli incrementi.

Qualcuno l'ha consigliato. Possono avere un obiettivo completamente diverso.

Personalmente adoro le code: più sono, meglio è)))). E tu li combatti con tutto il mondo.))) È divertente.

Detrend, e sedersi, colpire le code, e non devono prevedere nulla.

