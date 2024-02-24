L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 657
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
log(chiusura[i]/chiusura[i-15])
Dove spremere cosa?
log(chiusura[i]/chiusura[i-15])
Dove comprimere cosa, perché?
È più un rapporto, non un incremento.
Ho anche pensato che per sottrazione.
il logaritmo è indefinito con argomenti negativi, perché sottrarre
e SanSanych con la divisione, gli ho mostrato che si sbagliava sulla rimozione degli outlier con tale logaritmo
Questa ipotesi di mercato efficiente non ha senso.
È un punto irrilevante). Ma non sto parlando dell'efficienza del mercato, sto parlando dell'osservatore.
Un esempio è un'auto che si accosta a un'intersezione a T. Dove si trasformerà non ne abbiamo assolutamente idea. E l'autista lo sapeva da almeno mezz'ora. Anche se il processo è completamente deregolamentato, per un osservatore il processo è casuale - qualsiasi previsione è assolutamente impossibile. Non possiamo dire assolutamente nulla sul suo ulteriore comportamento tramite la frenata a scatti dell'auto e altri modelli.
Questo approccio può essere chiamato informativo. Qualsiasi informazione è casuale per un destinatario, altrimenti non è informazione).
...e non puoi farlo a caso.
Questo è sicuro. Ci ho messo più di 2 mesi e nessun risultato.
Per ora l'idea è di creare diversi indicatori e usarli per il trading manuale.
Credo che garch possa fare molto, ma la quantità di tempo che devo investire per capirlo è troppo, e io non ho molto tempo.
Non posso essere d'accordo. Devi andare sulla strada, non nell'orto. Può durare molte volte di più, ma è sulla strada.
il logaritmo è indefinito con argomenti negativi, perché sottrarre
e SanSanych con la divisione, gli ho mostrato che si sbagliava sulla rimozione degli outlier con tale logaritmo
Per i numeri negativi è possibile *-1, poi il logaritmo e poi ancora *-1In questo modo si centrano e si smussano i valori anomali.
Per i numeri negativi, si può *-1, poi logaritmo e poi ancora *-1
paragoniamolo alla sottrazione )
Lo paragono alla sottrazione).
Questo non ha alcun senso.
regolare
log
Questo è ridicolo.
solito
log
l'hai fatto?
dovrebbe andare intorno allo zero.
hai fatto questo?
doppio delta=chiusura[i]-chiusura[i-15];
double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;
dovrebbe andare intorno allo zero.