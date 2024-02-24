L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 650
È passato un po' di tempo da quando qualcuno ha postato un resoconto - ecco il mio avanti.
Grande! Se l'EA è stato davvero creato il 22 e ha fatto trading senza aggiornamenti da allora, ottimo.
Test su dukascopy ticks dal 1 gennaio 2018 ad oggi (spread 10 pips). Segnato un ginocchio evidente con una freccia, questo è solo il 22° giorno, si può vedere che i profitti hanno smesso di salire rapidamente ma c'è. Quale sarà il prossimo - il tempo lo mostrerà.
Si prega di allegare almeno una descrizione minima del sistema alle immagini :) e naturalmente capisco che tutto è segreto, ma solo guardando le immagini non è molto interessante
Scusa, mt4 è un anacronismo, non ce l'ho nemmeno installato :D vai con mt5
IMHO, invece di usare alternativamente un terminale, è meglio combinare i vantaggi e compensare gli svantaggi di usarli entrambi, a volte anche diversi simultaneamente, anche con altre piattaforme, attraverso l'interprogrammabilità.
è vero... ma non ho visto altri terminali, soprattutto i tester) i concorrenti più vicini sono troppo indietro.
è vero... ma non ho visto altri terminali, soprattutto i tester) i concorrenti più vicini sono troppo indietro.
Se non ci si avvicina in modo alternativo, non c'è bisogno di tirarlo fuori, è sufficiente completarlo)
la media qui è 0, è una strategia neutrale
lontano puramente sulle statistiche hanno a prendere fuori) che cosa è dove è lo spostamento non è capire nella scatola nera
In breve, quasi finito 2 ° strategia del 3 previsto (i risultati del primo hanno già scritto, non ha battuto fuori)
se questo non funziona - l'ultimo sarà lasciato )
e questa sarà la fine del MO
Se non ti piace, dovresti rinunciare al trading con algo-trading, non fa per te, non c'è niente negli indici.
Vado a insegnare alla gente come fare algo-trade.
Penso che l'era dei guru del Forex sia finita, il babbeo moderno è più sofisticato, sa che un piccolo deposito non può essere aumentato, e uno grande ha bisogno di molti anni per sviluppare delle abilità.
Ora va di moda che le società di spaccio ti chiamino e, se apri un conto, ti diano un Personal Trainer. Sotto la sua guida aprirai e chiuderai le transazioni e lui ti mostrerà come fare un milione. "E in questo momento l'euro è in una tendenza al rialzo, se apri un conto in questo momento e depositi 100 dollari - ne guadagnerai mille entro il fine settimana, ma devi farlo oggi, sbrigati o perderai un sacco di soldi". In altre parole, i guru rimangono, ma non sono promossi da loro stessi, ma dal centro di spaccio.