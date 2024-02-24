L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 658

Maxim Dmitrievsky:

perché il secondo?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Mi sbaglio, ho preso il logaritmo due volte, nell'ultima riga se lo togli, è così:


come si fa a insegnare qualcosa su un gioco del genere?

 
Non lo so. Ma nel primo caso, sia con il log che senza, i grafici sono identici
sì, nel primo caso solo se avete bisogno di -1 a 1 ingressi in NS e fare un detrend

nel caso della sottrazione non è come il detrend

 

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

C'è qualcosa di sbagliato nel logaritmo. Quello che vuoi può essere ottenuto con sqrt() invece di log()

 
Beh, se il log è usato solo per il detrending, allora sì. Pensavo che volessi rimuovere anche le punte...

Posso giocare con il logaritmo, forse un decimale sarà più interessante? O calcolare con un'altra base... 1000 per esempio

Non voglio niente da esso )) Voglio solo che il centro sia zero.

Per rimuovere gli outlier, hai bisogno di una scala temporale logaritmica, non di una scala dei prezzi

Si dovrebbe rimuovere il outliers))))
