Non so se questo argomento vi aiuterà.
Mi ha aiutato perché ci sono persone molto intelligenti qui, e ho imparato come non fare le cose.
Non disegno mai, ma lo faccio io stesso.
In primo luogo mi dà l'opportunità di confrontare gli appunti.
In secondo luogo per scambiare esperienze.
In terzo luogo, inventare qualcosa di mio
Ciao a tutti!!! Mi è venuta in mente una cosa e voglio provarla. Per questo ho bisogno di un Perspectron multistrato con propagazione degli errori inversa. Quale prodotto software usare per costruire facilmente un tale disegno e cercare di insegnarlo???? Inoltre, la possibilità della matematica, ecc.
In realtà, l'infrastruttura non è la cosa più importante, a volte è meglio rinunciare a tutto. È facile - ho smesso tre volte). O forse anche quattro).
Non sto facendo campagna per la R, ho iniziato, l'ho padroneggiata e ho smesso. Forse ci sono dei diamanti in R, ma scavare in questo cassonetto non sistematico, non sono pronto. A meno che, ovviamente, la vita non mi costringa a farlo, non lo farò.
Beh, andiamo!
Non conosco un sistema più sistematico nel campo della statistica (l'apprendimento automatico è considerato qui come statistica) - tutto viene dai libri di testo. Grande rubricatore, ricerca...
Devi essere confuso con Matlab, che non ha niente a che fare con noi, non puoi trovare niente lì, anche se sospetto che ci sia tutto anche lì.
......
Maxim, hai disegnato grafici di arbitraggio
È possibile farlo sul 4?
Potresti dirmi per favore - cosa hai usato per disegnare il grafico?
Cioè, voglio sapere come disegnare qualsiasi grafico con punti già pronti?
Quali grafici? ) Non uso mt4 da molto tempo, non so cosa sia possibile e cosa no
Che tipo di grafici? Mi sono scritto un indicatore...
Intendo il calcolo standard di portafoglio cointegrato tramite regressione lineare... forse non ne ho uno standard, ma mi piace)
per esempio, non è un indicatore:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Ancora una volta l'arbitraggio, il pair trading.
Maxim Dmitrievsky, 2017.12.04 01:13
Yen... il fuena è il più cattivo
Non ho bisogno di regressioni
Ho solo bisogno di costruire un grafico
Ah, capisco... l'ho disegnato usando GraphPlot()
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
Non so se è supportato in mt4 o no.
Grazie, andiamo a studiare...
Ma è più comodo farlo attraverso un indicatore, se me lo chiedi... Plot() è solo buono da usare per una rapida visualizzazione, per la ricerca e il debug
Articolo
Spiegare le previsioni dei modelli di apprendimento automatico con LIME
Il bello è questa foto:
L'intersezione è un errore che non può essere ridotto.
Quindi: se il modello non è accompagnato da tali immagini, è tutto solo un gioco di numeri
