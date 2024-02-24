L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 537
buona regola). Ne consegue automaticamente che il prezzo tiene conto non solo del presente ma anche del futuro prevedibile. Implica anche automaticamente che non c'è modo di prevedere il prezzo.
La teoria di un mercato efficiente... non dice nulla sul futuro, ma la definizione dice che se gli eventi hanno un effetto istantaneo sul mercato ed è efficiente, allora nessuno dei partecipanti ha un vantaggio, giusto (con alta efficienza, c'è anche media e bassa efficienza).
La teoria di un mercato efficiente... non dice nulla sul futuro, ma la definizione dice che se gli eventi hanno un effetto immediato sul mercato ed è efficiente, allora nessun partecipante ha un vantaggio, sì (quando l'efficienza è alta, c'è anche media e bassa).
Tiene conto di TUTTO - ecco cosa significa TUTTO. E se non tiene conto di qualcosa, come il futuro, allora non significa TUTTO, il che lo contraddice - significa TUTTO. Cioè, il futuro, per definizione, è imprevedibile in linea di principio, perché tutto ciò che è noto è già stato preso in considerazione, e solo le componenti casuali rimangono non contabilizzate. Se pensate di poter trovare qualcosa di simile sul mercato, allora di nuovo, significa che pensate che non tutto è stato contabilizzato dal mercato. Allora ti stai ingannando).
E stai parlando di un mercato efficiente.
Questa è un'ipotesi... e probabilmente è sbagliata nel caso generale, perché il mercato non ha partecipanti perfettamente razionali che reagiscono immediatamente a un evento di mercato...
quindi di solito va qualcosa del genere :) o rosso o verde
Ma, cosa importante, l'ipotesi presuppone che il mercato non possa essere superato in media , vale a dire che in media tutti i partecipanti saranno a zero, il che è ragionevole. Ma tenendo conto che la distribuzione del reddito è di solito molto irregolare, abbiamo una possibilità, è solo il 5-10% che guadagna, ma ancora più possibilità di non guadagnare nulla o ottenere grandi perdite :)Ecco alcune informazioni, sono troppo pigro per scrivere. In realtà è molto utile per capire.
Comunque, mi sono interessato ai mercati efficienti e ho letto molto sull'argomento. La maggior parte dei ricercatori contemporanei crede che il mercato di oggi sia molto vicino a un mercato efficiente. Inoltre, circa 5 anni fa alla conferenza RTS c'erano relazioni su questo argomento fatte da specialisti abbastanza famosi (purtroppo ho dimenticato gli ultimi nomi - 5 anni, comunque).
Forse l'unica inefficienza è il ritardo di fase nella risposta alle influenze esterne. Cosa avete disegnato. Tuttavia sembra spettacolare su un gradino, ma su azioni più fluide se non c'è un'informazione preventiva, è possibile prenderlo solo quando il treno è già partito.
Nei miei esperimenti sono riuscito a ottenere un risultato stabile sui nuovi dati (per indovinare la direzione di una nuova barra su eurusd a cinque minuti con il 51%-52% di precisione), ma il problema è nello spread - il modello sarà redditizio se lo spread non è più di 2 pip. Se fai trading secondo il modello solo nelle ore serali, il profitto potenziale è un po' più grande, ma lo spread in questo momento è anche più grande.
Intuitivamente, si forma un interessante sistema di autoregolazione - se i trader scambiano sul lato positivo, lo spread aumenterà. Se tutti perdono in generale, il dealing desk diminuisce lo spread a causa della concorrenza.
Ci sono dipendenze costanti all'interno dello spread, ma regolando lo spread, i negoziatori rendono queste dipendenze disponibili solo ai market maker.
Si scopre che l'apertura di operazioni di mercato è un auto-aiuto e si dovrebbe creare una strategia di trading con ordini pendenti, allora ci può essere qualche possibilità per un graal.
Sono un maledetto programmatore. Ho passato quattro ore a cercare di fare un indicatore AD per MT5 usando i CD, ma più o meno ci sono riuscito. Questo è un casino, compagni. Mi sono perso in tre righe :-(
Avresti potuto semplicemente cercare
Ne consegue automaticamente che non è possibile alcuna previsione dei prezzi.
Da questa conclusione si deduce che la logica di qualcuno è zoppa su entrambe le gambe o addirittura ne è priva).
10 minuti per la riprogettazione invece di 4 ore.
Questo è il tipo di programmatore che sono. Nessuno può spiegarlo adeguatamente finché non lo si impara... Comunque, la gente!!!!! Ascoltate. Ecco che arriva l'importante post lungo......