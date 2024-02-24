L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3042
Estrazione di alcune regole/strategie "buone" dai dati...
Fase completa
1) trasformazione e normalizzazione dei dati
2) formazione del modello
3) estrazione delle regole
4) filtraggio delle regole
5) visualizzazione
codice pronto, basta sostituire i dati.
La domanda è: se è possibile trovare "TC funzionanti" in modo casuale, quali sono i modi per dimostrare che i TC trovati su dati reali non sono casuali?
Alexey lo sta facendo qui, mi chiedo se esista un test statistico per questo tipo di compiti.
È una programmazione di meta-livello, e in più conosce perfettamente python. Faccio anche dei prompt a voce mentre sono sdraiato sul divano. Spesso mi capita di avere delle idee, ma sono troppo pigro per scrivere di nuovo il codice :)
Sono d'accordo, la domanda giusta è un meta-livello))))Bene e verificare la correttezza dell'esecuzione del codice)
La domanda è: se si possono trovare "TC funzionanti" in modo casuale, in che modo si può dimostrare che i TC trovati sui dati reali non sono casuali?
Alexey lo sta facendo qui, mi chiedo se esista un test statistico per questo tipo di compiti.
Il problema principale dell'applicazione di matstat a questo tipo di problemi è che la ricerca dei TC viene effettuata selezionando un gran numero di varianti. È sempre possibile scegliere qualcosa di molto bello da un ampio insieme di varianti - con un semplice esempio ho dimostrato qui che modellando i prezzi come SB, è sempre possibile "trovare" una buona ora della settimana per il trading. E sono solo 120 le varianti tra cui scegliere.
Il matstat non dice che il TS selezionato è necessariamente negativo, dice solo che tale risultato può (NON DEVE) essere solo il risultato della selezione dal SB.
Estrarre alcune regole/strategie "buone" dai dati...
È sorta una domanda puramente teorica: è possibile utilizzare un modello ONNX per ricavare un altro modello ONNX? Ad esempio, il primo modello viene utilizzato per riqualificarsi periodicamente su nuovi dati e aggiornare il modello di lavoro. Cioè, senza usare python ecc.
A prima vista, è improbabile che ciò sia possibile, ma nel caso in cui qualcuno abbia provato a fare qualcosa di simile.
Non sono riuscito a ottenere risposte significative dall'IA - scrive che può farlo e cita riferimenti che non hanno nulla a che fare con la domanda).