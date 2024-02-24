L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3047
Come al solito: vuoi ciò che non puoi avere, una sorta di sadomasochismo.
Perché non si può, se è previsto anche in R-Studio.
Il problema è che le librerie non sono più supportate e non funzionano nelle nuove versioni: ecco perché è necessario mantenere diverse versioni.
Il problema è che.
il problema è un altro
Victor Grigorievich, i miei rispetti xD
È sorta una domanda puramente teorica: è possibile utilizzare un modello ONNX per ricavare un altro modello ONNX? Ad esempio, il primo modello viene utilizzato per riqualificarsi periodicamente su nuovi dati e aggiornare il modello di lavoro. Cioè, senza usare python ecc.
A prima vista, è improbabile che sia possibile, ma nel caso in cui qualcuno abbia provato a fare qualcosa del genere.
Non sono riuscito a ottenere risposte significative dall'IA - scrive che può farlo e cita riferimenti che non hanno nulla a che fare con la domanda).
Il modello ONNX è un grafico di un modello addestrato scomposto in operazioni elementari. È impossibile addestrare un modello in formato ONNX in Windows. Si parla di questa possibilità per Linux.
Può essere utilizzato solo ottenendo un predicato (che viene eseguito molto più velocemente del predicato del modello) e senza Python. Applicazione molto interessante del modello ONNX nel pacchetto carefree-learn. L'immagine qui sotto è tratta dalla descrizione del pacchetto.
Sì, trovato la causa.
In generale, aggiornato, anche l'errore non scrive, ma il risultato è lo stesso - tutto su quasi.
E il codice-script precedente che è stato postato prima ha smesso di funzionare - ha usato per lavorare prima degli aggiornamenti.
Qualcuno conosce il pacchettoquanstrat per la creazione, il backtesting di strategie di qualsiasi livello, l'ottimizzazione dei parametri, ecc.
Creato da veri trader del fondo e utilizzato quotidianamente per strategie con denaro reale.
breve introduzione
Alcune riflessioni interessanti dallo stesso luogo
Piuttosto che usare i backtest per convalidare le buone strategie di trading, penso che siano più adatti a scartare quelle strategie che sicuramente NON vogliamo usare.
====
come faccio a sapere che la mia strategia non è sovrallenata o falsa nei suoi rendimenti?
Beh, se non ci sono altri criteri di valutazione, allora attraverso la stabilità dei parametri
Si possono anche immaginare i valori di uscita del TS come segnali nel tempo e misurarne l'entropia, confrontandola con la casualità. Se la TC cattura alcuni schemi che si ripetono con una certa periodicità, ciò si rifletterà.
Per i costruttori di FF personalizzati, potrebbe essere utile.La misura migliore è il tempo e i test nella vita reale. Qualsiasi TC smetterà di funzionare.
Il modello ONNX è un grafico di un modello addestrato scomposto in operazioni elementari. È impossibile addestrare un modello in formato ONNX in Windows. Si parla di questa possibilità in Linux.
Può essere utilizzato solo ottenendo un predicato (che viene eseguito molto più velocemente del predicato del modello) e senza Python. Applicazione molto interessante del modello ONNX nel pacchetto carefree-learn. L'immagine qui sotto è tratta dalla descrizione del pacchetto.
La domanda su ONNX da ONNX è nata semplicemente dall'accostamento di due affermazioni che ho incontrato: 1) l'acquisizione del modello può essere rappresentata come una pipeline, 2) la pipeline può essere convertita in formato ONNX.
È chiaro che ciò è difficilmente realizzabile nella pratica. In realtà, vorrei capire cosa impedisce esattamente l'implementazione di una tale possibilità per rendersi conto dei limiti fondamentali di questa tecnologia nel suo complesso.
Una cosa è se si tratta di limitazioni come l'impossibilità di scrivere su un file e un'altra è se si tratta di limitazioni come la mancanza di supporto per i tipi di dati (i dataframe, per esempio).
Victor Grigorievich, i miei rispetti xD