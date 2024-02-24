L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3044

Va bene, dovrebbe funzionare.

Sei sicuro di non aver modificato il codice? Mostrami il codice in cui si verifica l'errore.

No, non l'ho cambiato.


 
No, non l'ho fatto.

molto piccolo

 
molto piccolo

Fare clic sull'immagine.

Poi sulle frecce accanto al dischetto.
 
Fare clic sull'immagine.

Poi sulle frecce accanto al dischetto.

provare a sostituire embed con stats::embed

 
Qual è la vostra opzione per valutare la stabilità? Recentemente abbiamo discusso due opzioni.

più bassa è la deviazione standard dei valori di FF su test di siti storici diversi, meglio è.
 
ha funzionato?

 
ha funzionato?

Ho un nuovo errore, ora dice

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’

Cerco di installare R-Studio - va avanti e indietro - avverte che si riavvierà, ma non lo fa.

In R ho ottenuto il seguente log

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Ho un nuovo errore, ora dice

Provo a installare R-Studio - va avanti e indietro - avverte che si riavvierà, ma non si riavvia.

perché installare R-Studio ?

 
In R, questo è il log

provatelo

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

Ed è meglio cambiare l'output della console in inglese, così si possono cercare i problemi su Google normalmente

perché installare R-Studio ?

Credo che avresti dovuto mettere una virgola. Si trattava del luogo in cui il pacchetto è stato installato.

