Maxim Dmitrievsky #:

studio

https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/

L'articolo contiene molti riferimenti ad altri metodi all'avanguardia di classificazione delle serie temporali, metodi di estrazione di segnali e modelli.

Non si parla di inefficienze, ma si tratta, come si suol dire, di compiti a casa.

Ho provato a generare chip x10 e x100 da quelli originali. L'errore è maggiore rispetto al dataset originale + la velocità di apprendimento ne risente.

scartato

ma l'esperienza con numba è positiva, conta i kernel molto velocemente.
 
Forester #:

Ci sono opzioni? ))))

Perché fai sempre domande...

 

Il bello è che l'analisi stessa e l'immagine sono realizzate in R))

una comunità di geek dell'Intelligenza Artificiale che spaccano i culi

 
I video didattici sono buoni. Ma il formato testo con immagini è migliore del video.
1 In un articolo (o semplicemente in una pagina del sito) si può vedere subito a quale punto del materiale si vuole prestare attenzione. Il video non può vantare questa caratteristica.
2 Il testo è più facile da tradurre in qualsiasi lingua. (E il testo della traduzione viene percepito subito, ma è necessario ascoltare l'intera voce).
 3 È possibile copiare parte del codice dal testo per fare esperimenti.
 
Maxim Dmitrievsky #:

una comunità di geek dell'Intelligenza Artificiale che spaccano i culi

Non c'è nessuno da ascoltare su questo canale, a parte Redozubov.

 

Qualcuno ha provato DMwR::SMOTE?

Allinea le classi usando l'algoritmo dei vicini più prossimi, cioè aggiunge valori di predittori "simili" invece di duplicarli.

https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914

 
СанСаныч Фоменко #:
L'ho provato molto tempo fa
 
mytarmailS #:
Ne vale la pena o dovrei usare upSample?

 
СанСаныч Фоменко #:

Vale la pena di fare un confronto...
Stavo solo guardando per curiosità
