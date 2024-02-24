L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3040
studio
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
L'articolo contiene molti riferimenti ad altri metodi all'avanguardia di classificazione delle serie temporali, metodi di estrazione di segnali e modelli.
Non si parla di inefficienze, ma si tratta, come si suol dire, di compiti a casa.
Ho provato a generare chip x10 e x100 da quelli originali. L'errore è maggiore rispetto al dataset originale + la velocità di apprendimento ne risente.
scartatoma l'esperienza con numba è positiva, conta i kernel molto velocemente.
Ci sono opzioni? ))))
Perché fai sempre domande...
Il bello è che l'analisi stessa e l'immagine sono realizzate in R))
1 In un articolo (o semplicemente in una pagina del sito) si può vedere subito a quale punto del materiale si vuole prestare attenzione. Il video non può vantare questa caratteristica.
2 Il testo è più facile da tradurre in qualsiasi lingua. (E il testo della traduzione viene percepito subito, ma è necessario ascoltare l'intera voce).
3 È possibile copiare parte del codice dal testo per fare esperimenti.
Non c'è nessuno da ascoltare su questo canale, a parte Redozubov.
Qualcuno ha provato DMwR::SMOTE?
Allinea le classi usando l'algoritmo dei vicini più prossimi, cioè aggiunge valori di predittori "simili" invece di duplicarli.
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
L'ho provato molto tempo fa.
Ne vale la pena o dovrei usare upSample?
