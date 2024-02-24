L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3224

fxsaber #:

Aggiunta di un'unità.

Risultato.

Sì, quindi gli incrementi non sono indipendenti, dobbiamo modellarli attraverso catene di sequenze.

Ora c'è una certa correlazione all'interno delle catene, lunghe 100 ticks.

Posso realizzarlo per un'altra profondità, se coincide con la vita media delle posizioni TC, dovrebbe funzionare, per idea.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA



TicksGM1.csv.zip
TicksGM1.csv.zip
Apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: time bid ask.

C'è un errore in questo punto: dovrebbe essere time_msc. Ma non ha alcun effetto sui risultati dopo il messaggio.

Si prega di riavviare in modo che i timestamp vengano visualizzati correttamente per le prossime generazioni.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks

Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

Si può provare a fare 3 distribuzioni (solo per il bid, con l'ask ne servono di più).

Prendete i tick per 1 ora di ogni giorno, costruite la distribuzione delle lunghezze dei pezzi risultanti, questa è la 1° distribuzione. Incollare tutti i pezzi in 1, cercare la distribuzione delle serie in 1 direzione in una riga, questa è la seconda distribuzione. Otteniamo gli incrementi, cerchiamo la loro distribuzione di ampiezza. E così via per ogni ora. Poi dobbiamo creare un PRNG per ogni distribuzione.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks

Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.

fxsaber #:

Tu cosa fai? Ti alleni sui tick o sui tick misti?
0,07000 è il saldo per 6 milioni di trade? A 1,16 e-8 per trade?

fxsaber #:

.

Beh, sarà difficile entrare in Graality in questo modo, immagino.

 
Forester #:

Cosa stai facendo?

Facendo questo.

Campione tra le linee verticali blu.

La figura mostra uno spaccato dell'ottimizzazione effettuata con la metodologia diquesto post. È stata ottenuta come segue.

  1. Quotazioni in tick reali.
  2. Ottimizzazione (MetaTrader 5) del TS sull'intervallo (sullo schermo è tra due linee verticali blu) - È stato eseguito un campione.
  3. L'ottimizzazione è stata appositamente interrotta per 2000 passaggi di GA (algoritmo genetico), in modo che tra i risultati migliori vi fosse una dispersione nella nuvola dei parametri di input.
  4. Sono state prese le 20 migliori varianti (criterio MaxBalance) su 2000 e per ciascuna di esse è stato eseguito un backtest su un intervallo più ampio. In altre parole, la sinistra e la destra del campione contengono OOS (Out-of-Sample).

L'immagine qui sopra mostra il risultato finale. Mi è sembrata un'opportunità per affermare che il TS è redditizio. Cioè, il criterio per distinguere tra OOS e OOS è stato presumibilmente trovato!

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Se non altro, ho disabilitato youtube.

Forse questo modo di migliorare i propri risultati nell'algo-trading può aiutare qualcuno.


Su un computer funzionante, nel file %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts si devono scrivere queste righe:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

E poi eseguire il comando.

ipconfig /flushdns

In alcuni casi, un metodo così strano, a prima vista, di disabilitare artificialmente le risorse Internet ha un effetto positivo.

