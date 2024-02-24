L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3037
L'hai già copiato per la quarantesima volta, la stessa cosa, la stessa cosa ....
L'unica domanda è: dov'è il robot?
Niente robot, perché abbiamo dovuto rifiutare l'insegnante e ci sono stati problemi tecnici con il consulente. Ora tutti i problemi tecnici sono stati superati.
Ritengo che la vostra idea dell'equilibrio sia irrealizzabile, anche se inizialmente mi piaceva. L'equilibrio NON può essere un insegnante, perché non esiste. Dovete progettare un insegnante con più attenzione di quanto non abbia fatto prima.
Un errore di classificazione non è un indicatore. L'indicatore è il saldo e la linea di bilancio. Anni 5 e oltre.
Vi ho mostrato un bilancio con un errore di classificazione dell'8,3% sugli OOS. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275
Profittevole, ma ha comunque gettato nel cestino un modello del genere.
Mostrate la vostra linea di bilancio con il 20% di OOS. Sarà un esempio a cui tendere.
Non capisco le vostre immagini. Non capisco di cosa si tratti, cosa c'entri la classificazione, quando le colonne sono saldi.
1) Beh, allora cosa c'è da dire?
2) E non ho mai detto che l'idea dell'equilibrio funziona, anzi ho detto il contrario, FF ha infinite possibilità di variazioni.
Ti sei dimenticato com'era? Te lo ricordo io.
L'uomo ha chiesto come addestrare la rete per l'equilibrio, io gli ho dato un suggerimento, tu ti sei interessato, hai chiesto un esempio, io te l'ho dato. Ho anche scritto che non si dovrebbe allenare per l'equilibrio.
E tutto il resto sono solo tue invenzioni personali, invenzioni che per qualche motivo associ a me.
L'idea dell'equilibrio è nuova per me e viene da te, cosa che sottolineo. Ma in qualche modo stai reagendo in modo nervoso. . .
Hai chiuso l'argomento con l'equilibrio.
laregola della sostenibilità è impraticabile su OOS come la curva di equilibrio è fiat
Ho già fatto tutto questo, in forme diverse, molte volte....
Ma continuo a pensare che tutti dovrebbero sapere come scrivere FF e usare AO...
Neanche io sono un fan, ma Alexei dice che funziona.
La domanda è perché non usa quello che ha) a quanto pare il risultato non è molto soddisfacente.
la mia logica dell'ultimo mese e mezzo (funziona da più di un anno con lo stesso successo).
Lo considero più efficace (lavorare con gli errori del modello) che armeggiare con le regole.
perché armeggiare con le regole è la stessa cosa della genetica, selezionare i parametri dai passaggi riusciti.
H.Y. Non voglio più fare il PR dell'ultimo articolo, perché mi annoio :) Se almeno qualcuno lo capisse e suggerisse cos'altro potrebbe essere migliorato, sarebbe un progresso.
Nemmeno io sono un fan, ma Alexei dice che funziona.
la domanda è perché non lo usa)
Quindi ha detto molte volte che le regole stanno morendo e che la resurrezione casuale non funziona, confermo questo ....
Inoltre possiamo concludere che se le regole già selezionate non funzionano, allora proprio AMO non funziona affatto...
Da questa conclusione si evince che il problema non è nell'AMO, ma nei dati e/o negli obiettivi.
bella immagine )
c'è un piccolo libro su tutti i tipi di regole.
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
Non capisco le sue immagini. Non capisco di cosa si tratti, cosa c'entri la classificazione, quando le colonne sono in equilibrio.
la linea di equilibrio sul grafico, a mio avviso, pur essendo redditizia, non è adatta al lavoro.
La colonna Err mostra l'errore di classificazione. Per la variante redditizia è pari all'8,3%, per la variante che ha lavorato a 0 l'errore = 9,1%.
Quindi puoi mostrarmi il tuo grafico di equilibrio sull'OOS con un errore del 20%?
Cosa non è chiaro? Mi spiego meglio:
la linea di equilibrio sul grafico, a mio avviso, pur essendo redditizia, non è adatta al lavoro.
La colonna Err - mostra l'errore di classificazione. Per la variante redditizia è pari all'8,3%, per la variante che ha lavorato a 0 l'errore = 9,1%.
Quindi puoi mostrarmi il tuo grafico di equilibrio sull'OOS con errore del 20%?
Cosa c'entra l'equilibrio con l'errore di classificazione?
Cosa c'entra l'equilibrio con l'errore di classificazione?
Esattamente, niente. Non è chiaro perché si continui a parlare del 20% come di un risultato...
Né al 20%, né all'8%, né al 50% significa qualcosa. I numeri non contano nulla.
L'equilibrio è interessante. Nessun grafico?