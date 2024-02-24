L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3045
Ed è meglio cambiare l'output della console in inglese, così si possono cercare i problemi su Google normalmente.
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Installato, ma non funziona ancora.
No, ho fatto un disegno
Può spiegarci meglio? O un esempio. Quali valori, quali FF?
individuale per una strategia.
Per esempio, a grandi linee, scegliamo un FF - balance, facciamo dei test su diverse parti della storia con diversi parametri. misuriamo la deviazione standard del valore del FF per ogni set di parametri su parti separate della storia.
esempio, bilanciamento per mesi: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: negativo
esempio, bilancio per mese: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: buono
Li ho quasi tutti nel lato positivo - strana casualità :)
Chiaramente c'è qualcosa che non va, tutto è in avviso... aggiorna tutti i pacchetti o qualcosa del genere, non lo so.
C'è un pulsante per questo?
Ho trovato il pulsante, ma scrive le domande: c'è un modo per rispondere a tutte le domande in modo affermativo con un solo pulsante?
Penso di sì.
In parole povere, se valuto un TC in base alla significatività statistica, è buono,
se ho 100 CT e scelgo la migliore secondo lo stesso criterio, è cattiva?
Devo aver frainteso qualcosa, non può essere nemmeno giusto?
Hai capito tutto correttamente, confronta due statistiche di trading per chiarezza:
1) Si ottiene semplicemente come risultato del trading di un TS su un conto di trading.
2) Vengono aperti molti conti di trading. Contemporaneamente si aprono operazioni su tutti i conti - su metà di essi al rialzo e su metà al ribasso. I conti perdenti vengono chiusi e i conti rimanenti vengono ripetuti fino a quando non vi è un solo conto senza perdite, e quindi si prende lo steith di questo conto per il confronto.
Il secondo stato sarà quasi sempre migliore del primo (secondo qualsiasi indicatore).
È chiaro che si tratta di una variante estremamente negativa, ma l'inganno della selezione si vede chiaramente. Più spesso questo inganno viene coperto e diventa piuttosto un autoinganno.