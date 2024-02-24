L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3223
Mi sembra che i millisecondi non vengano ripristinati correttamente. Ho confrontato il CSV con la cronologia dei tick nel terminale.
Non capisco.
Nel file CSV distribuito dal file BIN, il valore dei millisecondi nel primo campo (tempo) non corrisponde all'originale (terminale).
Qui.
Il file sorgente è stato generato qui.
genera un po' di spazzatura rispetto all'originale.
Ho provato diversi algoritmi. Per illustrarne alcuni.
ZZ è costruito da Avg-price con la condizione di fissare il ginocchio minimo.
L'idea è di scorrere l'array di tick e di assegnare casualmente agli indici trovati un ulteriore segno di incremento.
Si ottiene la conservazione completa dei timestamp, dei valori assoluti degli incrementi (Avg-price) e degli spread.
Risultati.
Esiste anche una variante tramite NS generativo per le sequenze, ma temo che sarà troppo lunga.
C'è anche una divertente opzione per alimentare gli incrementi insieme ad alcuni parametri del TS, ad esempio il profitto o la direzione degli scambi, come ho fatto nell'articolo. In questo modo ha funzionato con i nuovi dati.
Ho modellato approssimativamente la distribuzione degli incrementi dei vostri tick. Quelli blu sono originali, quelli arancioni sono generati.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Ho modellato approssimativamente la distribuzione degli incrementi dei vostri tick. Quelli blu sono originali, quelli arancioni sono generati.
Che cos'è questo?
Se si tratta di un incremento, è possibile ricaricare l'importo cumulativo?
È la prima riga che è incasinata, cancellala, l'intestazione era rimasta dal dataframe.
Ci sono anche valori negativi, ho dimenticato di sistemarli.
Ho aggiunto un uno.
Risultato.