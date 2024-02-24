L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3034

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky #:
E possiamo avere di nuovo in 2 parole quello che state facendo? )

Una misura stimata della scorrevolezza dell'equilibrio, che tiene conto delle dinamiche di crescita dell'equilibrio. Si può usare essenzialmente come una funzione di fitness.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ho fatto esattamente come hai scritto tu.

N P.P. Saldo 1 T.L.Reg. Deviazione Correzione Bilanciamento 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
I punti al di sotto della retta di regressione devono essere realizzati al di sotto della retta di equilibrio primario.
Ad esempio, il punto 5 con un valore di 3 non deve diventare 3 + 0,82398 = 3,8239, ma 3 - 0,82398 = 2,17602 cioè 3 - deviazione*0,3.
 
Forester #:
I punti al di sotto della retta di regressione devono essere realizzati al di sotto della retta di equilibrio primario.
Ad esempio, il punto 5 con un valore di 3 deve diventare 3 - 0,82398 = 3,8239 invece di 3 + 0,82398 = 3,17602.

Sto correggendo la deviazione dalla retta di regressione -1,92262 , volete solo correggere l'equilibrio?

Allora ecco il saldo.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

Inventare i propri Sharpe e Sortino) Con il blackjack e altre cose necessarie)

Come calcolare questo oltraggio più facilmente, potete dirmi? :)

 
Forester #:
uniformità dell'equilibrio)
Cosa si intende per uniformità?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Sto correggendo la deviazione dalla retta di regressione -1,92262 , vuoi solo regolare il bilanciamento?

Allora ecco il bilanciamento.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
Di nuovo sbagliato.
linea2= linea1 + deviazione * 0,3
Ecco cosa dovrebbe essere:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
 
mytarmailS #:
Cosa si intende per uniformità?

Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la disomogeneità. Voglio ridurre al minimo le irregolarità.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Come è più facile calcolare questo sgarro potete dirmelo? :)

Non ho nulla contro l'equilibrio liscio, anzi, con entrambe le mani a favore!) Il problema è che il tuo indicatore dipende dall'ordine di campionamento, e questo non è tipico del MO. Sharpe, ad esempio, non dipende dall'ordine delle operazioni. Dovrei cercare articoli con funzioni di perdita simili, perché il mio intuito mi suggerisce che non è così semplice.

 
Forester #:

Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la non uniformità. Voglio ridurre al minimo la non uniformità.

Prendiamo la curva ideale e calcoliamo la correlazione con la bilancia...
Tutto qui.
 
Forester #:
Sbagliato di nuovo.
linea2= linea1 + deviazione * 0,3
Ecco cosa dovrebbe essere:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724

OK, è possibile farlo - il risultato è lo stesso per interpretazione


1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399
Nuovo commento