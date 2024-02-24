L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2917
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il suo nickname è oscurato come quando viene bannato, non sostituito con la scritta [Deleted].
Il ban è stato dato da qualche parte tra il 9 e il 13. (cercate l'ultimo commento)) ) Abbastanza presto. La domanda è se tornerà o meno. Speriamo che, senza di lui, i topic fork siano diventati frequenti)))))
Una sorta di "life hack" che permette di algoritmizzare il non algoritmabile,
trasformare in codice ciò che non può essere spiegato, ciò che l'occhio vede, ciò che il cervello capisce, ma che non si può descrivere in codice...
Ad esempio, abbiamo un prezzo.
I trader con sufficiente esperienza possono segnare i livelli del BSP sul grafico, spesso con una buona precisione,
in questo modo.
È come se separassero l'inizio di un altro movimento dal primo movimento, il nostro occhio lo vede, il nostro cervello lo capisce, ma scrivere un algoritmo è fuori questione, sarà sempre incompleto, non corretto, non funzionante... È la stessa storia che un trader manuale di successo non può scrivere il suo TS come un algoritmo, c'è sempre imprecisione e incompletezza nelle spiegazioni (anche a se stesso).
Ma se prepariamo i dati in modo corretto e li raggruppiamo correttamente, otterremo qualcosa di simile a ciò che il cervello umano vede sul grafico....
Come si può vedere, l'algoritmo ha suddiviso i prezzi in zone/cluster/stati...
Le zone colorate sono i cluster, le zone bianche sono quelle che l'algoritmo considera rumore....
E ora la cosa più interessante: quali sono i livelli PD/SP in termini di seconda immagine? Sono zone di transizione da un cluster all'altro (da uno stato all'altro).
Non possiamo vederlo, ma lo capiamo intuitivamente e ora è possibile algoritmizzarlo.
E ho dimenticato di dire che funziona sempre, non solo in questa immagine.
Una sorta di "life hack" che consente di algoritmizzare ciò che non è algoritmabile,
di trasformare in codice ciò che non può essere spiegato, ciò che l'occhio vede, il cervello capisce, ma che non si può descrivere con il codice ordinario....
...
Ma se si preparano correttamente i dati e si raggruppano correttamente i dati, si otterrà qualcosa di simile a ciò che il cervello umano vede in un grafico....
"Correttamente" come? Che tipo di clustering? Come si passa da uno stato all'altro su una barra, perché per identificare un cluster sono necessarie alcune informazioni sulla formazione del cluster?
"Giusto", come? Che tipo di clustering? Come si passa da uno stato all'altro su una singola barra, perché l'identificazione del cluster richiede alcune informazioni sulla formazione del cluster?
ha scritto in PM
Ho cambiato il mio nome da elibrarius a forester, dato che mi occupo di modellazione del legno... per far coincidere il mio nickname con la mia attività principale.
C'è un bel pacchetto con lo stesso nome forester. Potrebbe interessarti.
un bel pacchetto con lo stesso nome forester. Vi interesserà.
Beh, io ho la mia foresta. Il lato positivo è che si può cambiare assolutamente tutto nel codice per sperimentare.
A cosa serve?
Tutti i parametri necessari sono già nei pacchetti e si possono cambiare.
A cosa serve?
Tutti i parametri necessari sono già presenti nei pacchetti e possono essere modificati.