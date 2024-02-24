L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2920
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sto testando l'idea del MO in tempo reale, forse è solo fortuna, ma è buona!?
30 modelli in esecuzione, 24.000 previsioni.
Spero che non sia fortuna.
Sto testando l'idea del MO in tempo reale, forse è solo fortuna, ma è buona!?
30 modelli sono in esecuzione, 24.000 previsioni sono state contate.
Buoni risultati. Ma non ci sono abbastanza scambi per un'analisi approfondita. In ogni caso, hanno aperto nella giusta direzione. Il fattore fortuna è presente. Tutti ce l'hanno). Peccato solo che non sia sempre così. ((((
Buon risultato. Solo che non ci sono abbastanza offerte per un'analisi approfondita. In ogni caso, sono state aperte nella giusta direzione. Il fattore fortuna è presente. Tutti ce l'hanno). È solo un peccato che non sia sempre così.((((
Ci sono pochi scambi perché ho appena scritto uno script, e non appena ho avviato il codice per valutare la sua analisi, ho iniziato ad aprire scambi in modo da non essere noioso. Questo è il primo lancio in generale.
Andate avanti. Ho finito).
Sto testando l'idea del MO in tempo reale, forse è solo fortuna, ma è forte!?
30 modelli sono in esecuzione, 24.000 previsioni sono state contate.
Spero che non sia fortuna.
Se si guarda da vicino, da comprare a vendere è la stessa distanza, e nello stop a 1/3.
Sembra una strategia semplice
Un tizio passa da 200 a 50.000, e dice:
"Beh, cazzo, no. Non è così semplice come vorrei che fosse. Io, ispirato dalla comunicazione sul forum, ho deciso di dare una scossa ai vecchi tempi e per il secondo giorno il mio cervello si sta fondendo peggio che per lo scalping - sto cercando di formalizzare lo scalping. Almeno in parte. Allo stesso tempo ho caricato il mio programmatore.
Ho un'idea fissa: costruire un sistema che sia in grado di analizzare l'attuale mercato online in base a tutta una serie di parametri, e poi in parallelo far funzionare un sistema simile che analizzi il mio trading online, per trovare un modo di formalizzare il concetto di "sentimento del mercato". Ovviamente il cervello umano è un potente computer. Ovviamente, tutto funziona secondo algoritmi. Ovviamente, possono essere descritti in qualche modo. Ma non so come fare per far uscire questi algoritmi dalla corteccia. Cervello in ebollizione, nessun risultato. Il mio programmatore suggerisce un'opzione alternativa: scomporre il mio trading in decine o centinaia di semplici mattoni separati, cercare di formalizzare ciascuno di essi separatamente e, alla fine del processo, metterli insieme in un sistema potente. Questa opzione non mi piace. Ma se si definisce ogni episodio separatamente con un mucchio di condizioni, impostazioni, ecc. - non avrà abbastanza tempo o energia, soprattutto dubito dei risultati di un tale modo di procedere. "
Pensate che MO sarà in grado di far fronte al compito?
Pensate che MO sarà in grado di far fronte al compito?
Pensa che il Ministero della Difesa sarà all'altezza del compito?
Quale compito? Quello che l'autore non è riuscito a definire né a formalizzare? La risposta è ovvia...
Mi dispiace davvero per quel povero programmatore...
e l'autore dovrebbe essere spalato fino a quando non viene fuori tutta la spazzatura, il programmatore gli ha detto le cose giuste, ma cosa si può prendere da uno stupido....
Vai avanti. Ho detto tutto:)
Comunque, sta funzionando bene.
ma bisogna capire la tendenza a lungo termine. e si tratta sempre di un gioco di ipotesi al 50/50.