L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2914
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'equilibrio è proprio sul livello.
Ora non lasciate che l'equilibrio rompa il livello come l'ultima volta.
))
Di solito finisco così - anche nella demo - volevo un milione....
Anche io ho dato di matto adesso, sono entrato senza stop deliberatamente, quindi o un breakout o un nuovo massimo )).
PS. Sono stanco di fare trading con le mani....
))
Anche io mi sono spaventato ora, sono entrato senza uno stop deliberato, quindi o un breakout o un nuovo massimo ))
PS. Sono stanco di fare trading con le mie mani....
Ho bisogno di riposare - non voglio tornare al trading manuale - è molto stressante, soprattutto quando non si può perdere denaro.
Devo riposare - sono estremamente riluttante a tornare al trading manuale - molto stressante, soprattutto quando non si può perdere denaro.
Se si comprende che esiste un mercato e come funziona, allora il trading manuale è molto meno rischioso e più redditizio dell'algo....
ma la psicologia si mette in mezzo.
Se si comprende che esiste un mercato e come funziona, allora il trading con le mani è molto meno rischioso e più redditizio dell'algo....
ma la psicologia si mette di mezzo.
Dipende da quale lato si guarda la cosa.
Dipende da come la si guarda.
Immagino di sì. Ecco come appare dal mio punto di vista.
Immagino. Ecco come appare dal mio punto di vista.
Senza offesa. Forse un po' per scherzo, ma in parte serio.
Se c'è un "se" e poi un "che", penso che si possa sorridere.
domani sarà esattamente un mese da quando ho iniziato a fare trading.
Mi sono annoiato a fare trading a basso rischio, è molto difficile prendere 10 stop di fila e continuare a fare trading, soprattutto quando si sa cosa succederà, ma si è obbligati ad aspettare un'operazione a basso rischio, e non è detto che lo sia, e può essere messa fuori gioco, quindi alla fine i rischi (stop) sono aumentati.
Il drawdown massimo sul conto è stato del 27,7%.
profitto finale del mese - 177,7%.
non male
sul conto futures +15% per 3 giorni di trading
Ora non lasciate che il saldo rompa questo livello, come in passato.
Io non l'ho fatto )))
domani sarà esattamente un mese da quando ho iniziato a fare trading.
È molto difficile prendere 10 stop di fila e continuare a fare trading, soprattutto quando si sa cosa succederà, ma si è obbligati ad aspettare un'operazione a basso rischio, che potrebbe non esserci, e potrebbe essere messa fuori gioco, quindi alla fine i rischi (gli stop) sono aumentati.
Il drawdown massimo sul conto è stato del 27,7%.
profitto totale del mese: 177,7%.
abbastanza buono
sul conto futures +15% per 3 giorni di trading
Sarei uno strano se non lo chiedessi. Il modus operandi è presente o solo mani birichine?
Senza offesa. Forse un po' per scherzo, ma in parte sul serio.
Se c'è un "se" e poi un "che", penso che si possa sorridere.
Non capisco nulla
Il modus operandi è presente o solo mani dispettose?
MO - 0,0
Non capisco.
Allora continuate a leggere.