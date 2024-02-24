L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2914

Roman #:

L'equilibrio è proprio sul livello.
Ora non lasciate che l'equilibrio rompa il livello come l'ultima volta.

))

Aleksey Vyazmikin #:

Di solito finisco così - anche nella demo - volevo un milione....

Anche io ho dato di matto adesso, sono entrato senza stop deliberatamente, quindi o un breakout o un nuovo massimo )).


PS. Sono stanco di fare trading con le mani....

 
mytarmailS #:

))

Ho bisogno di riposare - non voglio tornare al trading manuale - è molto stressante, soprattutto quando non si può perdere denaro.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Se si comprende che esiste un mercato e come funziona, allora il trading manuale è molto meno rischioso e più redditizio dell'algo....

ma la psicologia si mette in mezzo.

 
mytarmailS #:

Dipende da quale lato si guarda la cosa.

 
Uladzimir Izerski #:

Immagino di sì. Ecco come appare dal mio punto di vista.

 
mytarmailS #:

Senza offesa. Forse un po' per scherzo, ma in parte serio.

Se c'è un "se" e poi un "che", penso che si possa sorridere.

 

domani sarà esattamente un mese da quando ho iniziato a fare trading.

Mi sono annoiato a fare trading a basso rischio, è molto difficile prendere 10 stop di fila e continuare a fare trading, soprattutto quando si sa cosa succederà, ma si è obbligati ad aspettare un'operazione a basso rischio, e non è detto che lo sia, e può essere messa fuori gioco, quindi alla fine i rischi (stop) sono aumentati.


Il drawdown massimo sul conto è stato del 27,7%.

profitto finale del mese - 177,7%.

non male


sul conto futures +15% per 3 giorni di trading


Roman #:

Io non l'ho fatto )))

 
mytarmailS #:

Sarei uno strano se non lo chiedessi. Il modus operandi è presente o solo mani birichine?

 
Uladzimir Izerski #:

Senza offesa. Forse un po' per scherzo, ma in parte sul serio.

Se c'è un "se" e poi un "che", penso che si possa sorridere.

Non capisco nulla

Uladzimir Izerski #:

Il modus operandi è presente o solo mani dispettose?

MO - 0,0

 
mytarmailS #:

Non capisco.

Allora continuate a leggere.

