L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

Valeriy Yastremskiy #:
Leggendo della rinascita e di Simons che ha imparato il mercato. Citazione

Come si chiama il libro?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Come si intitola il libro?

Simons non ha svelato la sua strategia, ne scrivono ovunque in modo inequivocabile.

Ma ha enunciato il principio: cercare le inefficienze del mercato.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Come si intitola il libro?

Te l'ho mandato di persona.

 
Renat Akhtyamov #:

Ahh, mi ricordo.

Sì, ho trovato uno di quelli.

Si trova su internet in inglese e su siti stranieri, credo.

Probabilmente prima dovresti scaricare questo:

Il giornalista del WSJ e autore di un libro su Simons, "The Man Who Solved The Market" (L'uomo che ha risolto il mercato) Gregory Zuckerman afferma che il grande divario nei rendimenti può essere spiegato dalle differenze nella strategia dei fondi.


Quindi trovare il titolo dell'articolo e cercarlo.

È comprensibile. Sto leggendo il libro).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ti ho inviato il libro per e-mail

Grazie.

 
mytarmailS #:
Chi combatte con il tilt e come fidarsi del proprio TS dopo una grande serie di perdite?

Come si può fare trading in questo modo?


Mi trovo in una serie di trade perdenti e non so se si tratta di tilt, o di sfortuna, o se devo cambiare le regole d'ingresso....

 
elibrarius #:

Trading manuale?

Sì.

PS a proposito, non pensate di vendere l'euro adesso, potrebbe esserci un'esplosione.
 
mytarmailS #:

Già.

PS a proposito, non pensate di vendere l'euro adesso, potrebbe esserci un'esplosione

perché????

Io, per esempio, sto vendendo

 
mytarmailS #:

beh, sì

Credo che si possa operare manualmente solo su FA e notizie. Lo scalping su TA non può nemmeno tirare il MO. E il trading manuale è anche psicologicamente stressante.
Non faccio trading manuale da circa 5 anni, e i test sul trading automatico dimostrano che non va bene nemmeno quello. Ecco perché da un anno mi sto dedicando al MO.... nell'ultimo anno.
 
Renat Akhtyamov #:

perché????

Io, per esempio, sto vendendo

siamo al livello degli acquisti di MM e ora ci sono nuovi acquisti da parte di MM...

Quindi c'è la possibilità di un grande cambiamento al rialzo sull'orario/giornaliero.

