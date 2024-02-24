L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2911
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Leggendo della rinascita e di Simons che ha imparato il mercato. Citazione
Come si chiama il libro?
Come si intitola il libro?
Simons non ha svelato la sua strategia, ne scrivono ovunque in modo inequivocabile.
Ma ha enunciato il principio: cercare le inefficienze del mercato.
Come si intitola il libro?
Te l'ho mandato di persona.
Ahh, mi ricordo.
Sì, ho trovato uno di quelli.
Si trova su internet in inglese e su siti stranieri, credo.
Probabilmente prima dovresti scaricare questo:Il giornalista del WSJ e autore di un libro su Simons, "The Man Who Solved The Market" (L'uomo che ha risolto il mercato) Gregory Zuckerman afferma che il grande divario nei rendimenti può essere spiegato dalle differenze nella strategia dei fondi.
Quindi trovare il titolo dell'articolo e cercarlo.
È comprensibile. Sto leggendo il libro).
Ti ho inviato il libro per e-mail
Grazie.
Chi combatte con il tilt e come fidarsi del proprio TS dopo una grande serie di perdite?
Come si può fare trading in questo modo?
Mi trovo in una serie di trade perdenti e non so se si tratta di tilt, o di sfortuna, o se devo cambiare le regole d'ingresso....
Trading manuale?
Sì.PS a proposito, non pensate di vendere l'euro adesso, potrebbe esserci un'esplosione.
Già.PS a proposito, non pensate di vendere l'euro adesso, potrebbe esserci un'esplosione
perché????
Io, per esempio, sto vendendo
beh, sì
Non faccio trading manuale da circa 5 anni, e i test sul trading automatico dimostrano che non va bene nemmeno quello. Ecco perché da un anno mi sto dedicando al MO.... nell'ultimo anno.
perché????
Io, per esempio, sto vendendo
siamo al livello degli acquisti di MM e ora ci sono nuovi acquisti da parte di MM...
Quindi c'è la possibilità di un grande cambiamento al rialzo sull'orario/giornaliero.