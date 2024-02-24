L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2913

mytarmailS #:

Tutto ciò che hai scritto è più fantasia che ragionamento logico.

Beh, in questo caso le mie fantasie sono incarnate nel terminale, comprese le tue, perché è chiaramente visibile che su M1 i valori di ATR e volume cambiano in decine di volte, e su D1 - al massimo in volte, più spesso solo di decine di punti percentuali. Si tratta di un'enorme differenza tra processi esteriormente simili.

 
vladavd #:

mytarmailS #:


che cos'è un'inclinazione. Perché tre frecce, ci dovrebbe essere uno.

Se su un ordine tre posizioni è sciabola per leggere, e se nella logica degli ordini, la logica per torturare.))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

Tre frecce perché ho shortato tre volte.

Dovresti cercare su Google "tilt".

 
mytarmailS #:

La logica è sbagliata, non dovrebbe accadere allo stesso livello.

 
mytarmailS #:
Chi combatte con il tilt, e come fidarsi del proprio TS dopo una grande serie di perdite?

Questi trade non sono sistematici, con violazione delle regole, o è solo che il TS subisce una perdita? Le perdite si verificano sempre - è normale - scrivete un punto di stop per l'utilizzo del TS e la sua verifica/miglioramento.

Limitate la perdita per un giorno/settimana e non fate trading se avete raggiunto la perdita pianificata fino al periodo successivo, ed è meglio anche saltare un giorno o a volte una settimana - andate a fare una passeggiata.

Osservate il vostro stato emotivo - l'euforia e la depressione sono motivi per prendersi una pausa - di solito potete capirlo analizzando i vostri pensieri o con l'aiuto di persone vicine al vostro ambiente. Si può capire anche dalla scelta della musica del momento, se si è amanti della musica.

Perdita di denaro - avrete sempre tempo, non dovreste avere fretta....

 
Valeriy Yastremskiy #:

Penso che l'inclinazione

Aleksey Vyazmikin #:

Sì, credo di aver perso il mio approccio sistematico.

Comunque, SENZA oggi, la statistica è la seguente: per un mese ho guadagnato il 70% con un drawdown massimo sul conto del 12,5%.


Con oggi, tutto è triste

===========================================================

patrimonio netto per un mese di trading SENZA OGGI


Il trading è stato condotto con stop chiari +- a rischio singolo, un lotto, senza over-sitting, medie e altri trucchi, tutto è onesto, perché è per me stesso.

 
mytarmailS #:


L'equilibrio è proprio sul livello.
Ora non lasciate che l'equilibrio rompa il livello come l'ultima volta.

s

P.S. Ma sembra che sia già off-topic qui. Il thread non è su questo argomento.

 
mytarmailS #:


Beh, controllate nel fine settimana sullo storico cosa sarebbe successo se aveste operato secondo il "sistema".

Nel trading manuale, la cosa principale è smorzare le emozioni non sul mercato.

 

Di solito finisco così - anche nella demo - volevo un milione di.....


