L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2913
Tutto ciò che hai scritto è più fantasia che ragionamento logico.
Beh, in questo caso le mie fantasie sono incarnate nel terminale, comprese le tue, perché è chiaramente visibile che su M1 i valori di ATR e volume cambiano in decine di volte, e su D1 - al massimo in volte, più spesso solo di decine di punti percentuali. Si tratta di un'enorme differenza tra processi esteriormente simili.
Vedo che siete solo all'inizio del vostro viaggio.
che cos'è un'inclinazione. Perché tre frecce, ci dovrebbe essere uno.Se su un ordine tre posizioni è sciabola per leggere, e se nella logica degli ordini, la logica per torturare.))))
Tre frecce perché ho shortato tre volte.
Dovresti cercare su Google "tilt".
La logica è sbagliata, non dovrebbe accadere allo stesso livello.
Chi combatte con il tilt, e come fidarsi del proprio TS dopo una grande serie di perdite?
Questi trade non sono sistematici, con violazione delle regole, o è solo che il TS subisce una perdita? Le perdite si verificano sempre - è normale - scrivete un punto di stop per l'utilizzo del TS e la sua verifica/miglioramento.
Limitate la perdita per un giorno/settimana e non fate trading se avete raggiunto la perdita pianificata fino al periodo successivo, ed è meglio anche saltare un giorno o a volte una settimana - andate a fare una passeggiata.
Osservate il vostro stato emotivo - l'euforia e la depressione sono motivi per prendersi una pausa - di solito potete capirlo analizzando i vostri pensieri o con l'aiuto di persone vicine al vostro ambiente. Si può capire anche dalla scelta della musica del momento, se si è amanti della musica.
Perdita di denaro - avrete sempre tempo, non dovreste avere fretta....
Penso che l'inclinazione
Sì, credo di aver perso il mio approccio sistematico.
Comunque, SENZA oggi, la statistica è la seguente: per un mese ho guadagnato il 70% con un drawdown massimo sul conto del 12,5%.
Con oggi, tutto è triste
===========================================================
patrimonio netto per un mese di trading SENZA OGGI
Il trading è stato condotto con stop chiari +- a rischio singolo, un lotto, senza over-sitting, medie e altri trucchi, tutto è onesto, perché è per me stesso.
L'equilibrio è proprio sul livello.
Ora non lasciate che l'equilibrio rompa il livello come l'ultima volta.
P.S. Ma sembra che sia già off-topic qui. Il thread non è su questo argomento.
Beh, controllate nel fine settimana sullo storico cosa sarebbe successo se aveste operato secondo il "sistema".
Nel trading manuale, la cosa principale è smorzare le emozioni non sul mercato.
Di solito finisco così - anche nella demo - volevo un milione di.....