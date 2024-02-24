L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2918
Nel 2000, ogni anno venivano raccolti e analizzati 1 terrabyte di dati e 8000 strumenti. Tutto ciò che poteva essere valutato veniva analizzato, notizie, articoli di giornale... E questo nel 2000. 140 dipendenti.
Una sorta di "life hack" che consente di algoritmizzare ciò che non è algoritmabile,
di trasformare in codice ciò che non può essere spiegato, ciò che l'occhio vede, il cervello capisce, ma che non si può descrivere con il codice ordinario....
È anche possibile eseguire qualsiasi analisi tecnica, per esempio, costruire canali di regressione o altro e qualsiasi cosa in modo completamente automatico, e tutto il codice in 10 righe ))))
R è il miglior linguaggio del mondo! :)
Aprite una chat privata sul linguaggio, mi iscriverò. Penso che troverai qualche seguace in più. Niente chiacchiere, niente battibecchi. Discussioni concrete sui miglioramenti del codice, ecc.
Qualsiasi dato storico è analizzabile con qualsiasi logica.
Cercate di creare un'immagine del mercato un passo avanti e sarò interessato a comunicare con voi.
Il valore di questo particolare mestiere è che può dividere un grafico in pezzi come fa un essere umano, e poi si può fare quello che si vuole con questi pezzi.
Non avete ancora la capacità di dividere un grafico futuro. Non capisci nemmeno dove voglio arrivare.
Come si può vedere, l'algoritmo ha diviso i prezzi in zone/cluster/stati...
Le zone colorate sono i cluster, le zone bianche sono quelle che l'algoritmo considera rumore....
E ora la cosa più interessante: quali sono i livelli PD/SP in termini di seconda immagine? Si tratta di zone di transizione da un cluster all'altro (da uno stato all'altro).
Non lo vediamo, ma lo capiamo intuitivamente e ora è possibile algoritmizzarlo.
E ho dimenticato di dirvi che funziona sempre, non solo in questa immagine.
Circa due o tre anni fa, in questo thread, ho suggerito di suddividere la storia dei TF di grandi dimensioni, ad esempio le barre giornaliere, in cluster. Poi di selezionare (raggruppare) i cluster caratteristici in gruppi. E poi per ogni gruppo su TF piccoli, diciamo 5M, selezionare, trovare, inventare, in generale, creare il sistema di trading più ottimale.
Il trading sulle nuove quotazioni avrà il seguente aspetto:
1. Si riconosce il cluster corrente e la sua appartenenza al gruppo.
2. Viene lanciato il TS ottimale per esso.
3. Se viene diagnosticato che il cluster è terminato, il trading si interrompe fino all'identificazione del cluster successivo.