A giudicare dall'entità e dalla rapidità delle variazioni dell'indicatore, non si tratta di contabilizzare tutte le posizioni accumulate, ma delle loro variazioni per un determinato periodo di tempo.
Direi che non è affatto veloce +- una volta ogni 5 minuti (è così che aggiornano i dati sul sito), ma la situazione cambia ogni secondo.
Ecco perché il ritardo è così lungo, ho pensato di simulare io stesso il trading/comportamento dei partecipanti, ma è una tale...
In generale, questo grafico sembra reagire esattamente su M1, ogni starnuto del prezzo va immediatamente in sanzione.
Se il prezzo era su M1, lo era ancora di più sul TF più grande - e un numero enorme di conti è andato in vendita. Non c'è motivo per questo sul TF grande. Non credo a questo grafico. Vendere a poco prezzo è stupido. Una manipolazione per convincere qualcuno a vendere. Nessuno ci penserà da solo, ma potrà seguire la folla.
Beh, che dire, non convinco nessuno di nulla, non ne sono sicuro nemmeno io, condivido solo osservazioni e pensieri interessanti (a mio parere) su questo argomento.
Un tempo c'era una tendenza molto popolare nel trading: il trading sui volumi. C'erano molti corsi informativi, c'erano programmi come VolFix (non so se siano ancora in vita). Io prendevo i volumi reali dalla borsa, non tutto questo. L'ho noleggiato, ma la sperimentazione ha dimostrato che era una schifezza. E tutto questo perché nei futures sulle valute (e ancor più nei dts) i volumi non influenzano il prezzo.
Mi ero stufato di questi programmi circa 9 anni fa, non c'era abbastanza volume.
Ecco la qualità degli input!
EuroDoll è lo strumento di divorzio più complicato.
Nessun volume.
Nessun vetro.
Sul forex puzzolente con spread irrealistici e talvolta prezzi.
Si può fare trading con stop del genere? Sì.
Alla fine è un tilt, il trading è finito.
Posso fare molte cose. Prendi Rsi e fai la stessa cosa
Non stavo chiedendo di molte cose, ma di una cosa specifica...
Lascia perdere, saranno almeno 5 pagine.
Sarebbe bello poter parlare con una persona esperta in materia di parser.
Se c'è una persona del genere, per favore contattatela )
