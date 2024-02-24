L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2871
Scrivono che si tratta solo di un rapporto percentuale tra le posizioni aperte in acquisto e in vendita.
Si parla di posizioni, ma nella figura si parla di ordini aperti di recente. Ordini nel senso di MT4 o MT5? Vengono prese in considerazione tutte le posizioni o le loro modifiche recenti?
Ecco un'immagine di ieri e un po' dell'altro ieri, l'immagine mostra gli accumuli che possono aver causato l'aumento dei prezzi sia ieri che oggi.
Non lo dico io, ma sono sicuro che il sito intendesse le posizioni, non gli ordini (l'hanno scritto così).
La sanzione non è una rarità nei DC e la contano secondo un modello, quelli sono gli stessi nella maggior parte dei casi, anche se non sempre.
Mi chiedo cosa abbia spinto la folla a vendere a basso prezzo (le prime 2 trame). Sembra illogico che quando il prezzo è basso si debba comprare. Temo che questi grafici non siano disegnati appositamente per sedurre la folla, in modo che la gente agisca secondo il principio: tutti vendono - e io venderò.
Non so, è possibile entrare su un timeframe più ampio, il centiment non ha un legame con i TF, ma guarda ai trader di tutti i TF contemporaneamente.
Non so, forse è un'illusione, ma la sanzione mi aiuta a percepire meglio il mercato.
Per esempio, in questo momento sto facendo trading.
1) venduto
2) ho aggiunto uno stop (non ho indovinato il prezzo)
Ho cambiato la mia posizione.
ho chiuso lo short
3) ho comprato, ho ottenuto uno stop ( non ho indovinato il prezzo)
4) comprato di nuovo
Penso che sia un'operazione piuttosto piacevole con piccoli stop.
Ora discuteremo di RSI per 500 pagine :) Quando ci sarà un avversario interessante per discutere del MO del giorno? Il favorito è stato di nuovo spinto sotto la cintura
Presto GPT ci manderà tutti in discarica) Lasciatemi almeno fluffare abbastanza per l'ultima volta).
A giudicare da quanto e quanto velocemente cambia l'indicatore, non si tratta di contabilizzare tutte le posizioni accumulate, ma le loro variazioni per un determinato periodo.
Non lo so, è possibile entrare su un timeframe più ampio, ma il sentiment non ha alcun legame con il TF, guarda ai trader di tutti i TF contemporaneamente.
In generale, questo grafico sembra reagire a M1, ogni starnuto del prezzo va immediatamente al sentiment.
Se il prezzo era su M1, allora lo era ancora di più sul TF più grande - e un numero enorme di conti è andato in vendita. Non c'è ragione per questo sul TF grande. Non credo a questo grafico. Vendere a poco prezzo è stupido. Una manipolazione per convincere qualcuno a vendere. Nessuno ci penserà da solo, ma potrà seguire la folla.
Vedremo il quarto, questo non mi ha impressionato per niente. Il nuovo avrà 170 miliardi di parametri. Questo ha 170 milioni, non è niente.
