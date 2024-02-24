L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2870
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
in questa versione gratuita è poco meglio di Alice o Siri, una chat bot per l'intrattenimento.
non può fare rima in russo
Perciò ho fatto uno sparo direttamente dal terminale web di un noto centro di brokeraggio forex, solo per interesse, questo centro di brokeraggio tra l'altro non è sul sito che ho lanciato prima.
Come si è scoperto, aggiornano le loro azioni una volta ogni +- 5 minuti, il che è "spesso" rispetto ad altri DC, ma lento da usare....
forse qualcuno sarà interessato a vedere
fresco, quasi come una RSI invertita.
Continuate a lavorare sodo
Ho quindi prelevato direttamente dal terminale web la sanzione di un noto centro di intermediazione forex, solo per interesse, questo centro di intermediazione tra l'altro non è presente sul sito che ho lanciato in precedenza.
Come si è scoperto, aggiornano le loro azioni una volta ogni +- 5 minuti, il che è "spesso" rispetto ad altri DC, ma lento da usare....
forse qualcuno sarà interessato a vedere
È sconcertante che a una fluttuazione del prezzo del 9% corrisponda una fluttuazione del centesimo del 350%. Si nota che quanto più il prezzo è di tendenza, tanto minore è la correlazione espressa.
Sarebbe utile una descrizione precisa dell'algoritmo di calcolo di questo indicatore.
Come diventare un trilionario con ChatGPT e python)
Come diventare un trilionario con ChatGPT e python)
Un altro articolo su ChatGPT. Un sacco di commenti su chi gioca come)
Per qualche motivo mi è venuto in mente il libro di Maryashin "I robot di Dio") Dovrei chiedere al bot cosa ne pensa di questo libro).
Un regalo simbolico per gli amanti del Ministero della Difesa
È sconcertante che una fluttuazione del prezzo del 9% corrisponda a una fluttuazione del centile del 350%. Si nota che più il prezzo è in trend, meno la correlazione è pronunciata.
Sarebbe utile una descrizione precisa dell'algoritmo di calcolo di questo indicatore.
Si può anche evidenziare un pattern interessante...
A volte capita che il centesimo sia in costante aumento o diminuzione, dalle osservazioni possiamo dire che anche il prezzo dovrebbe essere costantemente inversamente correlato al centesimo, ma ciò non accade, il prezzo rimane piatto. Possiamo ipotizzare che in questi momenti si verifichi un accumulo di partecipanti professionali a scapito di quelli non professionali e, se l'ipotesi è corretta, sappiamo esattamente in quale direzione sta andando l'accumulo durante l'accumulo, e non a posteriori.
Ecco un'immagine di ieri e un po' dell'altro ieri; l'immagine mostra l'accumulo che può aver causato l'aumento dei prezzi sia ieri che oggi.
Ho osservato questo fenomeno per molto tempo, ma su time frame grandi quando ho analizzato i dati del primo sito....
Naturalmente, tutte queste sono ipotesi, e alcuni faranno del sarcasmo e rideranno qui, ma in realtà queste persone non hanno alcuna ipotesi sul mercato,
ma se c'è un'ipotesi, questa può essere confermata o confutata, criticata, osservata dal punto di vista del mercato (ipotizzato), ecc...