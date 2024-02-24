L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2200

Maxim Dmitrievsky:
Portatore d'acqua 🤣🤣🤣🤣 ma in una banca. La ragazza ti chiederà dove lavori. In una banca!

Beh, non letteralmente come portatore d'acqua, ma come cassiere, non c'è posto perun portatore d'acqua in una banca, ma sono d'accordo, non c'è molto pathos ((

 
Uladzimir Izerski:

Le banche lavorano con i clienti, ricevono valuta da alcuni clienti e la vendono ad altri. Quando c'è uno skew, possono comprare o vendere. Ma questa non è una speculazione. Sì e a questo scopo i commercianti si siedono e fanno scambi a un prezzo migliore.

In teoria, sì, ma in realtà tutti i top banker sognano di avere un hedge fund tascabile come Goldman ecc.

 
mytarmailS:

Pensiamoci, la cosa principale è la conoscenza

Tutto quello che so è che sicuramente non so niente :)

 

Maxim Dmitrievsky:
La scimmia non ha ancora perso, la mia certamente no. Forse la prossima settimana lo eseguirò su un vero MO, dato che ho iniziato a ottenere ottimi risultati. Per quanto riguarda Rena - ha dimostrato ancora una volta di essere un osservatore di stelle. Ha scritto di filtri e DSP e ha monitorato una scimmia. Quindi non c'è altro da discutere. + lascio cadere l'argomento perché qui non c'è altro che acqua. Niente di interessante. Una perdita di tempo.


Peccato, sei uno dei pochi che hanno inclinato questo argomento nella direzione di ME, cercando direzioni interessanti, e condividendo le tue scoperte. Grazie per le vostre pubblicazioni!

 
Uladzimir Izerski:

Perché i piccoli vendono dove i grandi comprano? Non ti sembra un'idea stupida?

Hanno una scelta? :)))) L'agricoltura collettiva è volontaria, non così, volente o nolente :)))

Non è tutto oro quel che luccica.
 
kapelmann:

In teoria sì, ma in realtà tutti i vertici delle banche sognano di avere un hedge fund tascabile come i Goldman ecc. e i trader non si limitano a fare trading di skew.

Ti dirò un segreto. Solo a nessun altro. Si fa per arricchire un certo gruppo. Just sabe)).

 
Uladzimir Izerski:

Non andrai da nessuna parte. Lavorerai nell'edilizia o in una fabbrica, ti farai furbo e tornerai qui con un nuovo bagaglio di conoscenze.

Un bel depo sul segnale. Non ne uscirà mai))

Graal ha fatto fuori di nuovo lunedì e ha chiuso oggi con penne // percentuale ridotta "Algotrading"

quindi non c'è niente di cui parlare.

 
Aleksey Vyazmikin:

Tutto quello che so è che sicuramente non so niente :)

una tale posizione....

======================================

Commercio OOS

sui segni banali di OHLC.

Non ho nemmeno cercato di complicare le cose.

 
mytarmailS:

una tale posizione....

======================================

Commercio OOS

sui segni banali di OHLC.

Non ho ancora provato a complicare le cose.

Chi ti impedisce di scommettere sul serio e di tagliare la grana?

O ci stai chiedendo il permesso?

Sì, lo so.

