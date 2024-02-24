L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2196
Il corso sui roll-up è finito, anche se ci ho rinunciato, dato che non mi interessa inserire semplicemente dei video su YouTube.
Ma ora ho aperto un sacco di corsi gratuiti a pagamento, come quelli di Coursera. Ne prenderò un altro )). Per qualche motivo raccomandano l'inglese, ma non fa differenza. Più corsi segui, più alto è il tuo livello. Poi ti danno un certificato digitale.
Dove si passa?
https://2035.university/
Sì, bene. Il mio tensore non vuole alzarsi per qualche motivo, quindi guarderò la torcia.
Non sono nemmeno tanto interessato all'implementazione quanto all'approccio stesso. Come impostare le distribuzioni, interpretare, ecc. Perché ci sono diversi modi per farlo.
qui ci sono interessanti articoli 1, 2, danno un'intuizione di quello che sta succedendo all'interno
Fico!
Qui ci sono esempi di vari modelli generativi tra cui VAE con esempi per pytorch, può essere utile
https://github.com/wiseodd/generative-models
questi livelli, è così complicato...
Ditemi, chi avrebbe mai pensato che questa sezione a sinistra potesse essere la causa di questo rimbalzo a destra?
Quante informazioni extra ci sono in mezzo?
Mi vanterò un po' e dirò che sospettavo o ero quasi sicuro che fosse così -....
Ma questa non è la cosa principale, la cosa principale è che non esiste un algoritmo "out of the box" che possa trovare tali relazioni .....
Ho cercato in molta letteratura scientifica la soluzione di un problema simile con il mercato, ma questo problema sembra essere assente...
Ecco perché non ci sono algoritmi in grado di risolvere questo problema...
E a proposito, guardando l'immagine, si può capire che il mercato non è una serie temporale, è come scritto in un formato di serie temporale, ma ha bisogno di lavorare con esso in un altro modo, con la comprensione della sua struttura ...
Questo significa che tutti gli approcci conosciuti non funzionano, cosa che in linea di principio è confermata dalla pratica...
Non sto sostenendo nulla e non sto cercando di far cambiare idea a nessuno... Volevo solo scrivere e ho scritto...
È necessario confermare l'ipotesi. Può darsi che sia così. Ma non sembra logico. Dobbiamo guardare diversi siti.
Cosa non è logico?
Che lo schema è ripetitivo e non casuale. Anche se non la casualità è secondaria.
Stai cercando di prevedere troppo in anticipo. Da 5 a 10 barre avanti è ancora possibile. Ma 100 è impossibile.
La questione è che non sto prevedendo il modello ma il prezzo di rimbalzo, e il rimbalzo necessario può avvenire in 5 candele o in 55, non importa, e sarà lo stesso modello...
Questo è quello che sto dicendo, l'approccio al mercato come BP non funziona perché sono i prezzi (livelli) che contano nel mercato, non le onde dei movimenti di prezzo (modelli)
