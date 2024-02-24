L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2195
Sì, qualsiasi tentativo di prevedere i livelli è cento volte più difficile che prevedere un valore di traccia, tutto non è chiaro, bisogna inventare un sacco di cose nuove e non banali per attuare l'idea...
Ma è interessante, e ho un sogno roseo che funzioni )
No, è difficile capire le estremità. Sento che dovrò tornarci più di una volta. E la correttezza del risultato dipende dall'ordine delle condizioni. Come un buon formaggio o una pasta, non puoi mescolare gli ingredienti tutti in una volta...)))) Inizierò con gli estremi schietti del secondo ordine per determinare lo stato degli estremi della condizione di prima e sotto la barra. Il movimento all'interno della barra è insignificante))))
Ascolta, hai fatto qualcosa con AMO? A che livello sei con questa roba?
Prima l'algoritmo, poi il NS e l'AMO, devo capire cosa cercare. Capisco cosa sono i pesi e come funzionano i cervelli, e capisco anche un po' come sono strutturati i pacchetti AMO).
Al momento ho gli estremi divisi in livelli, le velocità di bordo e di incrocio, la diffusione del corridoio assoluta e la media dei rapporti di corridoio di tutti i livelli, le medie delle barre hyloi e openclosis che misuro anche.
Non su nessuno. ha più senso per me manualmente.
questo è molto corretto...
Si possono allenare le regole e impararle con Forrest, vero?
Si potrebbero provare solo i dati estremi o gli incrementi tra di essi con riferimento ai numeri delle barre. Puoi guardare le velocità ai bordi del corridoio con la larghezza del corridoio. Finora nel compito di strategia di equilibrio. Fase come dividere correttamente le trame dai dati ricevuti. La formulazione del problema, quando siamo controvento aumentiamo la forza, quando siamo contro perdiamo forza. Anche le inversioni a U perdono la nostra forza. È semplice. ))))
Lei non capisce, io intendo qualcos'altro... Ho trovato qualcosa di interessante, potremmo fare squadra, che mt4 implementerebbe l'idea, ma hai bisogno almeno delle cose di base che sai fare con MO...
Non voglio disturbare Max, potrebbe piuttosto occuparsi di encoder, è meglio cercare il graal...
previsione dell'estremo
Per il momento è improbabile. E p-ku dovrà capirne almeno una parte. Non ancora, non fino a Capodanno di sicuro. Non ho nemmeno finito di leggere il libro rosa, mi sono lasciato trasportare)
Fino al primo estremo l'espansione del secondo ordine, poi un salto in basso, poi una tendenza del terzo ordine in alto, poi una tendenza del secondo ordine in basso, poi un salto in alto, poi una tendenza del primo ordine in basso, poi un salto in alto, in basso, in alto, poi una tendenza della barra, primo ordine, barra in basso. Questo è quello che voglio ottenere)
Unreal. Non è un labirinto da memorizzare. Il labirinto del nostro commerciante si riorganizza sempre
Certo, è complicato, ma gli dei non sono gli unici... Naturalmente ci sarà un errore... L'algoritmo ora calcola gli estremi nella dinamica e non sembra fare errori).